لكل موظف أسبابه الخاصة في اختيار الوظيفة والاستمرار فيها.. السؤال في هذا المجال: هل هناك أسباب مشتركة يتفق عليها الموظفون في قرار الاختيار والاستمرار؟

من الأسباب المشتركة التي تطرحها أدبيات الإدارة موضوع فرص التطور المهني، زملاء العمل، المدير المناسب، المشاركة في فريق عمل، تقدير الأعمال المتميزة، الراتب المناسب، الاستقلالية.

بمراجعة تلك الأسباب سنجد أن تفسيرها يختلف من شخص لآخر، على سبيل المثال مفهوم المدير المناسب أو المدير الجيد، هل هو المدير المرن، هل هو الذي يتعامل مع الموظفين كزميل أم يتعامل معهم بمهنية عالية مع وجود مسافة أو فجوة إنسانية بينه وبين الموظفين؟ هل يملك مهارات قيادية أم يركز على المهام والإجراءات فقط؟ المثال الآخر موضوع الاستقلالية وهو مفهوم مرتبط بطبيعة العمل، ولا يمكن أن يتحقق بصورة كاملة إلا في الأعمال الخاصة، وحتى هذه الأخيرة لا يمكن أن تستقل عن المجتمع.

يشعر الشاب في بداية حياته الوظيفية بالفرح والثقة والحماس، وبعد فترة عمل قصيرة كان فيها الموظف مرتاحا لبيئة العمل وزملاء العمل، ثم يحصل على عرض وظيفي جديد أقوى عناصره الجاذبة العنصر المادي، يتردد ويحتار بين إغراء بيئة العمل التي يعمل فيها، وبين الإغراء المادي القادم الذي سيساعده في حياته الاجتماعية.

هذه حالة اتخاذ قرار مهم في المسيرة المهنية تتطلب عدم التسرع؛ لأن العنصر المادي على الرغم من أهميته ليس كافيا لاتخاذ قرار الانتقال من منظمة إلى أخرى. ثمة عناصر أخرى مهمة منها طبيعة العمل، وبيئة العمل، ومستقبل المنظمة وصورتها الذهنية في المجتمع وفرص التطوير، وحتى مقر العمل.

ليس المجال هنا تقديم نصيحة للموظف ليقرر الانتقال أو الاستمرار في عمله، هذا شأن الموظف الخاص حتى لو استشار العائلة والأصدقاء فإن هذه الحالة فرصة للتعود على اتخاذ القرار وفق حيثيات ومعايير معينة يضعها لنفسه ولا يضعها له الآخرون. من أهم هذه المعايير الرؤية المستقبلية للفرد، والتخصص، وهل يستمر في نفس مجاله أم يبحث عن التغيير؟ هل يستمر في عمل مزعج من أجل زملاء العمل أو من أجل الراتب الجيد؟ هل ينتقل لتحقيق طموح علمي أو مهني أو من أجل راتب أفضل؟ هل يبحث عن مسؤوليات أعلى وصلاحيات أكثر؟

مع الأخذ في الاعتبار اختلاف الناس في تقييم وظائفهم ومعاييرهم التي تجعلهم يشعرون بالرضا الوظيفي فإن هناك شبه إجماع على قوة تأثير عنصر الأمن الوظيفي في الاستقرار. عوامل أخرى ذات تأثير في التنقل الوظيفي من جهة لأخرى وأحيانا من قسم لآخر منها فرص الترقية والبحث عن مسؤوليات أعلى، والطموح الوظيفي الذي يدفعه للبحث عن عمل يضيف إليه ويساعده في مسيرة التطوير المهني. وليس مفاجئا وجود فئة أخرى تنتقل من عمل لآخر بحثا عن الراحة أو الاستمرار في عمل ثابت حتى لو كان هذا العمل براتب ثابت ومهارات لا تتطور.

القرار في هذا الموضوع هو للموظف ليجيب عن أسئلة يوجهها لنفسه عن أهدافه وطموحاته ومؤهلاته وخبراته، وإذا لم يسأل هذه الأسئلة فسوف يجدها ومعها أسئلة أخرى في انتظاره لدى إدارة الموارد البشرية.