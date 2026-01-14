المبادرات المتعلقة بجودة الحياة، ودعم الإسكان، وتطوير التعليم، والاهتمام بالصحة، وتمكين الفئات المختلفة، تعكس إدراكًا عميقًا بأن التنمية الحقيقية تبدأ من الإنسان وتنتهي إليه، ولهذا يشعر كثير من السعوديين اليوم بأنهم شركاء في التحول، لا مجرد متلقين لنتائجه..

ليس مفاجئًا أن يتصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المشهد العربي بوصفه “الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرًا لعام 2025” وفق استطلاع أجرته قناة RT Arabic. فمثل هذه النتائج لا تولد من فراغ، ولا تُمنح عبر المجاملات الإعلامية، بل هي انعكاس طبيعي لمسار طويل من العمل المتواصل، والتحولات العميقة، والرؤية التي أعادت تعريف مفهوم القيادة في المنطقة.

القيادة ليست لقبًا يُمنح، بل هي حضور يُشعر به الناس، وأثر يلمسونه في تفاصيل حياتهم اليومية. ومنذ انطلاق رؤية المملكة 2030، بات المواطن السعودي شاهدًا على تحولات غير مسبوقة طالت الاقتصاد، والمجتمع، والثقافة، والتعليم، وحتى صورة المملكة في الخارج. هذه التحولات لم تكن مجرد مشروعات على الورق، بل أصبحت واقعًا معيشًا: مدن تتغير، فرص تتوسع، شباب يستعيد ثقته بالمستقبل، ومجتمع يكتشف طاقاته الكامنة.

إن ما يميز الأمير محمد بن سلمان ليس فقط شجاعة القرارات، بل وضوح الرؤية. ففي زمن تتردد فيه كثير من القيادات أمام التغيير خشية الكلفة السياسية أو الاجتماعية، اختار ولي العهد أن يضع التحديات على الطاولة، وأن يتعامل معها بلغة المستقبل لا بلغة الماضي، الإصلاح الاقتصادي، تمكين الشباب، دعم المرأة، تنويع مصادر الدخل، الاستثمار في التقنية والسياحة والثقافة… كلها ملفات شائكة كانت تتطلب شجاعة استثنائية، وقدرة على اتخاذ القرار، وتحمل تبعاته.

التأثير الحقيقي للقادة لا يُقاس فقط داخل حدود أوطانهم، بل بمدى حضورهم في الإقليم والعالم. وقد أصبحت المملكة اليوم لاعبًا محوريًا في قضايا المنطقة، وصوتًا مسموعًا في المحافل الدولية. السياسة السعودية في عهد ولي العهد اتسمت بالتوازن والبراغماتية، وبالحرص على استقرار المنطقة، والدفع نحو الحلول السياسية بدلًا من تغذية الصراعات. وهذا ما جعل الرياض محطة أساسية للقاءات الدولية، ووسيطًا موثوقًا في ملفات معقدة.

اللافت أن هذا التأثير لم يُبنَ على الخطاب وحده، بل على الفعل. المشروعات الكبرى مثل نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، وتطوير العلا، ليست مجرد واجهات عمرانية، بل تعبير عن فلسفة جديدة للتنمية، ترى في الإنسان محور الاستثمار، وفي الجودة معيارًا، وفي الاستدامة هدفًا بعيد المدى. إنها مشروعات تعيد رسم صورة المملكة في أذهان العالم، وتؤكد أن الطموح السعودي لم يعد محليًا فحسب، بل عالمي الأفق.

كما لا يمكن إغفال البعد الإنساني في تجربة القيادة الحالية، فالمبادرات المتعلقة بجودة الحياة، ودعم الإسكان، وتطوير التعليم، والاهتمام بالصحة، وتمكين الفئات المختلفة، تعكس إدراكًا عميقًا بأن التنمية الحقيقية تبدأ من الإنسان وتنتهي إليه، ولهذا يشعر كثير من السعوديين اليوم بأنهم شركاء في التحول، لا مجرد متلقين لنتائجه.

استطلاع قناة RT Arabic الذي منح ولي العهد هذا اللقب قد يكون مؤشرًا إعلاميًا، لكنه في جوهره يعكس شعورًا عربيًا أوسع بأن هناك نموذجًا قياديًا جديدًا يتشكل في المنطقة: نموذج يجمع بين الحزم والمرونة، بين الطموح والواقعية، بين الاعتزاز بالهوية والانفتاح على العالم، وهذا النموذج هو ما تحتاجه المنطقة في زمن تتكاثر فيه الأزمات وتضيق فيه آفاق الأمل.

التاريخ لا يكتب فقط بالأحداث الكبرى، بل بالتحولات العميقة التي تغير مسار الشعوب. وربما سيأتي يوم يقرأ فيه الجيل المقبل عن هذه المرحلة بوصفها نقطة انعطاف في تاريخ المملكة والمنطقة. مرحلة انتقل فيها الحلم من دائرة الممكن إلى فضاء التحقق، ومن منطق الانتظار إلى ثقافة المبادرة.

إن فوز الأمير محمد بن سلمان بلقب “الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرًا” ليس تتويجًا لشخصه فحسب، بل اعتراف بمكانة المملكة العربية السعودية الجديدة، وبقوة المشروع الوطني الذي تقوده، وهو في الوقت ذاته مسؤولية مضاعفة، لأن القادة الكبار كلما ارتفع سقف التوقعات منهم، ازداد حجم التحدي أمامهم، لكن التجربة حتى الآن تؤكد أن الرهان على هذه القيادة كان، ولا يزال، رهانًا في محله.

وفي زمن تبحث فيه الشعوب عن نماذج ملهمة، تبدو تجربة السعودية اليوم واحدة من أكثر التجارب العربية إثارة للاهتمام: تجربة تقول: إن الطموح حين يقترن بالإرادة، يمكن أن يصنع واقعًا جديدًا، وأن يحوّل المستحيل إلى مجرد محطة على طريق الإنجاز.