قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



طوكيو: توجت الروسية ليودميلا سامسونوفا باللقب الرابع في مسيرتها الاحترافية عندما أحرزت دورة طوكيو الدولية في كرة المضرب بفوزها على الصينية الواعدة تشنغ كينيون 7-5 و7-5 الأحد في المباراة النهائية.

وهو اللقب الثالث لسامسونوفا هذا العالم والثالث في المشاركات الأربع الأخيرة لها حيث توجت في واشنطن وكليفلاند في آب/أغسطس على حساب الإستونية كايا كانيبي والبيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش تواليا ، قبل خسارتها أمام الأسترالية أيلا تومليانوفيتش في الدور الـ16 من فلاشينغ ميدوز.

وتوجت سامسونوفا مشوارها الرائع في الدورة اليابانية حيث لم تخسر أي مجموعة وأقصت بطلة ويمبلدون الكازاخستانية إيلينا ريباكينا ثم حاملة لقب بطولتين كبريين الإسبانية غاربينيي موغوروسا في ربع النهائي.

وكانت سامسونوفا أحرزت باكورة ألقابها العام الماضي عندما أحرزت دورة برلين الدولية في حزيران/يونيو على حساب السويسرية بيليندا ينتشيتش.

في المقابل، أخفقت كينيوين الصاعدة بقوّة في أول نهائي لها في دورات المحترفات.

وأطاحت الصينية، البالغة 19 عاماً، بالإسبانية باولا بادوسا المصنفة أولى في الدورة من الدور الثاني في طريقها إلى النهائي.

وكانت تشنغ مصنفة خارج الـ150 الأوليات العام الماضي، لكنها ارتقت إلى المركز 36 بعد سلسلة من النتائج الطيبة.