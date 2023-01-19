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ملبورن : أعلن الإسباني رافايل نادال المصنف ثاني عالميًا الخميس أنه سيغيب عن الملاعب لمدة ستة إلى ثمانية أسابيع بسبب إصابة عضلية في الورك بعد يوم واحد من إقصائه من بطولة أستراليا المفتوحة.

وكتب ابن الـ 36 عامًا على حسابه في تويتر أن صور الاشعة أظهرت تمزقًا متوسطًا من الدرجة الثانية مع "وقت التعافي الطبيعي من ستة إلى ثمانية أسابيع".

وقد تؤدي فترة غيابه الى تهديد مشاركته في دورتي انديان ويلز (1000 نقطة) وميامي في آذار/مارس المقبل، مما يؤثر سلبا على نقاطه في التصنيف العالمي.

وسيصبّ نادال تركيزه على العودة في منتصف نيسان/ابريل للمشاركة في البطولات التي تقام على الملاعب الرملية، قبيل انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة في آيار/مايو حيث سيبحث عن لقبه الخامس عشر.

وخرج حامل اللقب من الدور الثاني لبطولة استراليا المفتوحة الاربعاء بعد خسارته امام الاميركي ماكنزي ماكدونالد المصنّف 65، وهي أسوأ نتيجة له في بطولة كبرى خلال سبعة اعوام.

وطلب نادال وقتًا مستقطعًا طبيًا بعد خسارة ارساله في المجموعة الثانية بعدما عانى من بعض الاوجاع في الورك على الارجح.

وذكر في وقت لاحق بعد المباراة انّه "دُمّر ذهنيًا" واعترف انه في عمره بات الامر اصعب للتعامل ليس فقط مع الاصابات إنما مع فترة التعافي.

وقال في وقتها "لا أعرف ما يمكن أن يحدث في المستقبل. لكني بحاجة لتجنب مرة أخرى فترة طويلة من الوقت خارج (الرياضة)".