قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



مدريد: أكد النجم الإسباني المخضرم رافايل نادال غيابه عن ملاعب كرة المضرب من 6 الى 8 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها في وركه خلال مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة، وفق ما أفاد الخميس.

وقال نادال على تويتر "كنت اليوم في عيادة تيكنون لكرة المضرب في برشلونة حيث خضعت للفحص. لقد أكدوا النتائج التي حصلت عليها في ملبورن ولا تزال فترة التعافي ذاتها".

وأظهرت الفحوص الأولية أن الإسباني الفائز بـ22 لقباً كبيراً يعاني من تمزق متوسط من الدرجة الثانية ولا يحتاج الى إجراء عملية جراحية.

وأشار الإسباني البالغ من العمر 36 عاماً في منشوره الخميس الى أنه "تم تحديد العلاجات المطلوبة، وفي غضون ثلاثة أسابيع سيجرون فحوص جديدة لمعرفة كيفية تطور الإصابة".

وخرج حامل لقب بطولة استراليا المفتوحة من الدور الثاني على يد الأميركي ماكنزي ماكدونالد بالخسارة أمامه 4 6 و4 6 و5 7 الأسبوع الماضي، متأثراً بالإصابة التي تعرض لها.

وبحسب برنامج التعافي، من المستبعد أن يتمكن نادال من المشاركة في دورتي إنديان ويلز وميامي الألف نقطة للماسترز المقررتين في آذار/مارس، ما سيؤدي الى تراجعه في تصنيف رابطة المحترفين "أيه تي بي".