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إيلاف من الرباط: أشاد عدد كبير من المهتمين والمتابعين للشأن الكروي، مغربيا وعربيا، وعبر العالم، بحفل افتتاح بطولة كأس العالم للأندية في كرة القدم (الموندياليتو)، التي انطلقت مساء الأربعاء، وتعرف مشاركة سبع فرق تمثل مختلف قارات العالم.

وأجمعت مختلف التعاليق التي تناولت حفل افتتاح هذه التظاهرة، التي ينظمها المغرب إلى غاية 11 فبراير (شباط) الجاري، على المضمون والشكل الذي مزج بين حداثة البلد المحتضن وتقاليده العريقة.



وكتب اللاعب التونسي السابق طارق ذياب، على حسابه ب"فيسبوك": "برافو للمغرب على هذا الافتتاح الرائع الذي جمع بين الأصالة والتاريخ والإبهار الفرجوي".

وكتبت الشاعرة المغربية عائشة بلحاج: "افتتاح كأس العالم للأندية في طنجة، بالأزرق، وبخطوات ابن بطوطة نحو العالم، ببحره وبره، وبهجة الإنسان وألوانه".

وكتبت الإعلامية حجيبة ماء العينين: "هنا المغرب الجمال والحضارة العريقة والتنظيم المحكم. افتتاح مبهر ومدهش لكأس العالم للأندية بمدينة طنجة الجميلة. الهمة و"الشاااان" ديال بصح (تعبير مغربي دارج يعبر عن النخوة والرفعة)".

من جهته، كتب جواد بدة، الإعلامي بقنوات "بين سبور": "حفل افتتاح رائع يليق بمكانة المغرب العالمية على مستوى تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى".

وتواصلت لوحات حفل الافتتاح على مدى 15 دقيقة، وسط متابعة جماهيرية ناهزت 60 ألف متفرج غصت به جنبات ملعب "ابن بطوطة"، وتميزت بفقرات جمعت بين الاحتفاء بالبعد الحضاري للمغرب وقيمة رجالاته، من قبيل ابن بطوطة الرحالة الشهير، الذي يطلق اسمه على ملعب طنجة الكبير. كما تم تقديم وصلات موسيقية من الموروث الفني الغني والمتنوع للمغرب، وفقرة موسيقية شبابية معاصرة.

واستعرض الحفل جانبا من المشاركة الناجحة للمغرب في بطولة كأس العالم قطر 2022، مع تخصيص تكريم لأسطورة كرة القدم البرازيلية والعالمية، بيلي الذي توفي قبل أسابيع، وتكفل به وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم.

وتواصلت أمسية الافتتاح بأولى مقابلات المنافسة، جمعت بين الأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، وآلت للفريق المصري بثلاثية نظيفة، تعاقب على تسجيلها حسين الشحات (د 45+2)، ومحمد شريف (د 56)، و بيرسي تاو (د 86).

وتتواصل المنافسات السبت، حين يلاقي الفريق المصري، لحساب دور ربع النهائي، على أرضية الملعب الكبير بطنجة، فريق سياتل ساوندرز الأميركي؛ فيما يواجه الوداد البيضاوي المغربي الهلال السعودي، بالرباط، على أرضية ملعب مجمع الأمير مولاي عبد الله.

ويتضمن برنامج باقي لقاءات البطولة مواجهة المنتصر في لقاء الأهلي وسياتل ساوندرز لفريق ريال مدريد، في دور نصف النهائي، فيما يواجه المنتصر في لقاء الوداد والهلال فريق فلامنغو البرازيلي.

وسبق للمغرب أن نظم كأس العالم للأندية في مناسبتين سابقتين: دورة 2013 التي فاز بها فريق بايرن ميونيخ الألماني، ودورة 2014 التي توج بها فريق ريال مدريد الإسباني.



