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Umeå (السويد) : فاز الإستوني أوت تاناك (أم سبورت فورد) برالي السويد الأحد، في المرحلة الثانية من بطولة العالم للراليات، ليحتلّ صدارة الترتيب المؤقت للبطولة.

وتفوق تاناك على سائقي هيونداي الإيرلندي كريغ برين والبلجيكي تييري نوفيل اللذين انخرطا في مواجهة مباشرة بالمرحلة الخاصة الأخيرة، ورغم ذلك، خالفا التعليمات التي قدمها الفريق الكوري الجنوبي الذي أراد أن يرى البلجيكي يتقدم على الإيرلندي.

واحتل الفنلندي بطل العالم كالي روفانبيرا (تويوتا) المركز الرابع.

*ترتيب الخمسة الأوائل في رالي السويد:

1 الإستوني أوت تاناك (أم سبورت فورد) 2:25:54.5 ساعات

2 الإيرلندي كريغ برين (هيونداي) بفارق 18.7 ث

3 البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) بفارق 20 ث

4 الفنلندي كالي روفانبيرا (تويوتا) بفارق 25.1

5 البريطاني إلفين إيفانز (تويوتا) 1:24 د

*ترتيب الخمسة الأوائل لبطولة العالم بعد مرحلتين:

1 الإستوني أوت تاناك: 41 نقطة

2 الفنلندي كالي روفانبيرا: 38

3 البلجيكي تييري نوفيل: 32

4 البريطاني إلفين إيفانز: 29