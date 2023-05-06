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روما: خاض ميلان تجربة ناجحة قبل مواجهته المرتقبة ضد جاره إنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الاربعاء المقبل بفوزه على لاتسيو 2-صفر السبت في افتتاح المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

وصعد ميلان الى المركز الرابع موقتاً برصيد 61 نقطة بانتظار المواجهة القوية لاحقا بين روما وإنتر حيث يستطيع الاول التساوي معه نقاطا في حال فوزه، في حين يستطيع الثاني التساوي معه او تخطيه في حال تعادله او فوزه.

اما لاتسيو صاحب المركز الثاني برصيد 64 فقد يتنازل عن الوصافة لصالح يوفنتوس في حال فوز السيدة العجوز على اتالانتا الاحد.

واضطر مدرب ميلان ستيفانو بيولي الى اخراج جناحه البرتغالي المتألق هذا الموسم رافايل لياو في مطلع المباراة وذلك قبل أربعة أيام من خوض فريقه ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام جاره إنتر.

واشتكى صاحب البنية الضخمة البالغ 23 عاماً من آلام في الجزء العلوي من فخذه الأيمن، بعد تسارع على الجهة اليسرى.

بعدها بلحظات، ونتيجة نقاش لجهاز ميلان الفني، استُبدل بالبلجيكي أليكسي سالماكرز في الدقيقة 11، ربما على سبيل الاحتراز قبل الموعد المنتظر الأربعاء المقبل.

ويُعدّ لياو السلاح الهجومي الأقوى لميلان في الموسمين الماضيين، وقاده إلى لقب الدوري "سيري أ" في نسخة 2022.

كان حاسماً أيضاً هذا الموسم، على غرار ربع نهائي دوري الأبطال ضد نابولي المتوج أخيراً بلقب الدوري المحلي، فلعب كرات حاسمة ذهاباً (1-0) وإياباً (1-1).

ونجح لاعب الوسط الجزائري الدولي اسماعيل بن ناصر في افتتاح التسجيل لميلان بحركة فنية رائعة بعد تبادله الكرة مع المهاجم المخضرم الفرنسي اوليفييه جيرو بعد مرور 17 دقيقة، قبل ان يضاعف الظهير الفرنسي تيو هرنانديز النتيجة عقب مجهود فردي رائع وتسديدة بعيدة المدى (29).