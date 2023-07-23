لندن: تعاقد نيوكاسل الإنكليزي مع الجناح هارفي بارنز من ليستر سيتي في صفقة بلغت قيمتها 38 مليون جنيه إسترليني بحسب ما أعلن الأحد.

ووافق بارنز على التوقيع مع الـ "ماغبايز" عقداً لخمس سنوات، ليتابع مسيرته في الدوري الممتاز بعد هبوط فريقه السابق ليستر سيتي الى المستوى الثاني "تشامبونشيب" في نهاية الموسم الماضي.

يرمي انضمام ابن الـ 25 عامًا الى تعويض رحيل الفرنسي ألان-سان-ماكسيمين المرجح انتقاله الى نادي الاهلي السعودي.

وغاب سان-ماكسيمين عن تشكيلة فريق المدرب إيدي هاو المتجهة الى الولايات المتحدة للمشاركة في "السلسلة الصيفية" للدوري الانكليزي.

وقال بارنز "إنه ناد رائع وبالنسبة لي إنها فرصة هائلة للمشاركة في فريق ناجح يقوم بأشياء مثيرة، لذا فأنا أشعر بسعادة غامرة لوجودي هنا".

وأضاف "أعتقد أنه حلم لأي مهاجم أن ينضم إلى فريق مثل هذا: إنه فريق سريع، ويتطلب مجهودًا بدنيًا، لكن يمكنك أن ترى النتائج من خلال الفرص والأهداف التي تم تسجيلها، لذلك أعتقد وانا متأكد من أنني سأناسب الأسلوب".

وسيتسنى لبارنز المشاركة مع فريقه الجديد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما احتل المركز الرابع الموسم الماضي.

كذلك، تأهل نيوكاسل الى اول نهائي له الموسم الماضي منذ العام 1999، لكنه خسر امام مانشستر يونايتد في نهائي كأس الرابطة.

خاض بارنز 187 مباراة مع ليستر بعدما بدأ في صفوفه بفرق الناشئين، وسجّل 13 هدفًا مع تمريرة حاسمة واحدة الموسم المنصرم.

أسهم ايضا بفوز ليستر بلقب كأس انكلترا عام 2021 وخاض مباراة يتيمة مع المنتخب الانكليزي وذلك بمواجهة ويلز قبل ثلاثة اعوام.

يعد بارنز ثاني صفقات نيوكاسل في سوق الانتقالات الصيفي بعدما ضمّ لاعب وسط ميلان الايطالي ساندرو تونالي مقابل 53 مليون جينه استرليني.