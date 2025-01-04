إيلاف من القاهرة: حالة من الحزن تسيطر على قرية مسهلة بمحافظة الغربية في مصر، بعد وصول نبأ وفاة أحد أبناء القرية، ويدعى محمد أحمد عبد الله الشهير بـ"أبو ستة"، الذي سافر لإيطاليا منذ عامين ونصف العام من أجل العمل.

وكانت الشرطة الإيطالية أعلنت إطلاق النار على شاب مصري يبلغ من العمر 18 عاما، وأردته قتيلًا بعد طعنه 4 أشخاص بمدينة ريميني، وذكرت أن شابا مصريا طعن 4 أشخاص في أحد شوارع ريميني، وعلى الفور لاحقته الشرطة الإيطالية وأطلقت النار عليه وأردته قتيلًا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وقد طالبت أسرة الشاب المقتول بعودة جثمان إبنها سريعا لمسقط رأسه من أجل دفنه. وقالت حنان محمد الحصري والدة الشاب: "ابني سافر منذ عامين ونصف وهو الولد الوحيد على فتاتين، ولكن سافر من أجل تكوين نفسه، وكان يعمل في المعمار في إيطاليا، وعلمنا خبر وفاته من أحد المرافقين له، ولكن لم نعرف التفاصيل الكاملة للوفاة، وأتمنى عودة الجثمان لدفنه في مسقط رأسه".

كما أكد أحمد عبد الله والد الشاب أن رواية الشرطة الإيطالية غير صحيحة، قائلا :"لأن نجلي رجل متدين ولا يمكن أن يقوم بمثل تلك الأفعال، ولم يقم بطعن أشخاص بسلاح أبيض كما أعلنت الشرطة"، موضحا أن نجله يبلغ من العمر 24 عاما وليس 18 عاما كما أعلنت الشرطة الإيطالية.

وأردف: "كان نجلي يحدثني يوميا ويروي لي تفاصيل يومية عن حياته"، موضحا أن نجله سافر لإيطاليا هاربا عن طريق البحر منذ عامين و7 أشهر، ولكن بعد إقامته لفترة في إيطاليا استخرج أوراقه الرسمية وكان يستعد للنزول لمصر.

وعن إجراءات عودة الجثمان أكد على قيامه بعمل توكيل رسمي لابن عمه في إيطاليا من أجل استلام جثمانه وعودته لمصر، ولكن مازلت الإجراءات قيد التنفيذ.