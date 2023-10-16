طوكيو: مُني الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف ثانياً عالمياً سابقاً، بخسارة قاسية الإثنين في الدور الأول من دورة طوكيو اليابانية في كرة المضرب (500)، أمام الأسترالي جوردان تومسون المصنف 60 عالمياً 3-6 و4-6.

ولم يمض زفيريف (26 عاماً)، المصنف تاسعاً عالمياً وثالثاً في الدورة، أكثر من ساعة ونصف في الملعب أمام خصم واجهه مرة وحيدة سابقاً، قبل ستة أعوام في واشنطن، عندما فاز الألماني بثلاث مجموعات.

وقال زفيريف الذي أحرز لقب دورة تشنغدو الصينية الشهر الماضي، إنه لعب "بشكل مروّع" في المباراة التي خسر فيها ارساله ثلاث مرات "لم أقم بأي شيء جيّد في المباراة".

تابع اللاعب الفارع الطول (1.98م) والعائد إلى اليابان للمرة الأولى بعد تتويجه بذهبية أولمبياد طوكيو صيف 2021 وراء ابواب موصدة بسبب جائحة كوفيد-19 "لعب جيداً، أرسل جيداً، لكنها مباراة سيئة جداً، جداً، بالنسبة الي. لا أعرف ماذا أقول".

وفيما، قال زفيريف، وصيف فلاشينغ ميدوز 2020، ان المرض ساهم بخسارته ضد الروسي رومان سافيولين في دورة شنغهاي الصينية الأخيرة، رأى ان مواجهة تومسون كانت "مخادعة".

وفي الدور المقبل، يلاقي تومسون الفائز بين الأميركي بن شلتون التاسع عشر عالمياً والياباني المتأهل من التصفيات تارو دانيال (97).

قال تومسون (29 عاماً) الذي كان قد خسر بمجموعات نظيفة أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في بطولة ويمبلدون هذه السنة "لست قريباً البتة مما حققه، لكن عندما أواجه هؤلاء اللاعبين، يتعيّن علي الاقتناع بقدرة الفوز عليهم".

وصُنّف الأميركي تايلور فريتز والنروجي كاسبر رود في المركزين الأول والثاني في الدورة.