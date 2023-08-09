تورونتو (كندا): قاوم الاسكتلندي أندي موراي والألماني ألكسندر زفيريف الرياح العاتية وعبرا للدور الثاني من دورة تورونتو الألف نقطة للماسترز في كرة المضرب.

وفاز المخضرم موراي ابن الـ 36 عاماً على الإيطالي لورنتسو سونيغو 7 6 (7 3) و6 صفر، فيما أقصى زفيريف الذي يصغر الاسكتلندي بعشرة أعوام الهولندي تالون خريكسبور 6 4 و7 6 (7 3).

وحقق موراي المتوج 3 مرات في تورونتو (2009 و2010 و2015) انتصاره الاول في كندا منذ احرازه لقبه الاخير عام 2015، حيث احتاج إلى ساعتين و8 دقائق للتخلص من الإيطالي.

فاز موراي، المصنف 40 عالمياً، في مواجهته الوحيدة السابقة مع سونيغو في شباط/فبراير الماضي في الدوحة، حين أنقذ ثلاث نقاط حاسمة.

90 دقيقة

في تورونتو، استمرت المجموعة الأولى 90 دقيقة، حيث انقذ موراي الفائز بلقب بطولة ويمبلدون مرتين نقطة حاسمة في الشوط العاشر. كما استفاد من 44 خطأ مباشراً من سونيغو لبلوغ الدور الثاني.

قال موراي "أنا سعيد بالفوز. كانت الظروف المناخية صعبة".

وتابع "غيرت الرياح الظروف خلال النقاط. كنا نعلم أنه سيكون على هذا النحو... أضاف النسيم القليل من التوتر".



زفيريف

من ناحيته، أحرز زفيريف اللقب عام 2017 بفوزه على السويسري روجيه فيدرر، علماً انه عاد للمشاركة في تورونتو للمرة الاولى منذ 4 أعوام.

ورفع زفيريف، المصنف ثانياً عالمياً سابقاً والـ 13 حالياً، سلسلة انتصاراته المتتالية إلى 6 مباريات بعدما توِّجَ الشهر الماضي على أرضه بلقب دورة هامبورغ.

وتحدى الالماني الرياح لمدة ساعة وثلاثة ارباع ليخرج منتصراً مع 27 كرة ناجحة و20 خطأ مباشراً.

قال زفيريف "كان انتصارا في ظروف صعبة. كانت الرياح قوية جداً".

وأردف "أنا سعيد فقط بالتأهل. أتمنى أن ألعب بشكل أفضل غداً".

وفي أبرز مباريات الدور الأول، خسر البريطاني دان إيفانز الفائز بلقب دورة واشنطن الاسبوع الماضي أمام الكندي غابريال ديالو المشارك ببطاقة دعوة 6 7 (4 7) و5 7، ولم تكن حال مواطنه أفضل اذ خرج كاميرون نوري أمام الأسترالي أليكس دي مينور وصيف دورة لوس كابوس المكسيكية الاسبوع الماضي 5 7 و4 6.

خسارة خامسة

ومُني الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم بخسارته الخامسة توالياً في عيده الـ 23 أمام البريطاني ماكس بورسيل المتأهل من التصفيات 4 6 و4 6، علماً أن الاخير سيواجه موراي في الدور الثاني.

وحقق النروجي كاسبر رود، المصنف ثالثاً في الدورة، انتصاره الـ 199 في مباريات دورات الـ "آيه تي بي" في مسيرته بفوزه الصعب على التشيكي ييري ليهيتشكا 7 6 (8 6) و6 4 في الدور الثاني.

وتأخر رود صفر 4 في بداية الشوط الفاصل للمجموعة الأولى، إلا انه استعاد زمام المبادرة ليحسمها لصالحه ويتبعها بالثانية فالمباراة ويبلغ الدور الثالث.

قال النروجي عقب فوزه "قلت لنفسي ألاّ أستسلم، فقط استمر في التمسك بالنتيجة".