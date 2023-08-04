اوتاوا: أتت مساعي رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ثمارها، إذ ستحط نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت في كندا في إطار جولتها العالمية.

فقد أعلنت شركة "روجرز كوميونيكيشنز" والمغنية الأميركية الخميس أنه سيتم تنظيم ست حفلات موسيقية في تورنتو، أكبر مدينة في البلاد، في نوفمبر 2024، في قاعة تتسع لحوالى خمسين ألف متفرج.

وكتبت الفنانة البالغة 33 عاماً على منصة تويتر التي أعيدت تسميتها "اكس"، "تبين أن هذه ليست نهاية حقبة. ميامي، ونيو أورلينز، وإندي (إنديانابوليس) وتورنتو: جولة "إيراس" آتية إليكم في عام 2024".

وبدأت سويفت جولتها العالمية "إيراس" في شهر مارس في ولاية أريزونا الأميركية، وأحيت خلالها حتى الآن أكثر من مئة حفلة موسيقية، نفدت بطاقاتها بالكامل، في الولايات المتحدة والمكسيك وأوروبا وآسيا وأستراليا، من دون أي محطة في كندا، ما أثار استياء محبي الفنانة الكنديين.

حتى أن جاستن ترودو نفسه توجه إلى تايلور سويفت مباشرة في تغريدة عبر تويتر حققت انتشاراً واسعاً أوائل الشهر الفائت، ضمّنها كلمات من أغنيات المغنية الأميركية.

وكتب في إشارة إلى أغنية "كرويل سامر" "Cruel Summer"، "مرحباً هذا أنا. أعرف أماكن في كندا تحلم بأن تستضيفكِ. لذلك، لا تجعلي من هذا الصيف صيفاً قاسياً آخر. نأمل في أن نراكِ قريباً".

وليست المرة الأولى تثير جولة تايلور سويفت ردود فعل سياسية في كندا. ففي يونيو الفائت، أسف عضو في البرلمان من حزب المحافظين لقلة اهتمام المغنية بكندا، وتقدّم بما وصفه بـ "شكوى رسمية" على وسائل التواصل الاجتماعي، مناشداً فيها النجمة تخصيص بعض الحفلات لكندا.

وتصدّر قرار تايلور سويفت إحياء حفلات في تورنتو عناوين الصحف في وسائل الإعلام الإلكترونية الكندية الخميس.

وتعود آخر حفلة أحيتها تايلور سويفت في كندا إلى العام 2018.