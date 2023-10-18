ناشفيل (الولايات المتحدة): حقّق المنتخب الاميركي فوزًا ساحقًا على حساب ضيفه الغاني برباعية نظيفة الثلاثاء في مباراة دولية ودية في كرة القدم في ناشفيل.

وسجّل مهاجم بوروسيا دورتموند الالماني جيوفاني رينا، العائد الى التشكيلة الاساسية للمنتخب الاميركي للمرة الاولى بعد خلافه العلني مع المدرب غريغ برهالتر عقب نهاية كأس العالم العام الماضي في قطر، بداية قوية مسجلا هدفين (10 و39) فيما اضاف كريستيان بوليسيك (19 من ركلة جزاء) وفولارين بالوغون (22) الهدفين الآخرين.

وافتتح رينا التسجيل بعد 10 دقائق من انهاء رائع بعد عمل جيد لبالوغون على الجهة اليمنى، قبل ان يضيف لاعب ميلان الايطالي بوليسيك الثاني من ركلة جزاء اثر تدخل عنيف من المدافع الغاني غيديون منساه على تيم وياه (19).

وواصل المنتخب الاميركي اندفاعته في الشوط الاول رافعا النتيجة الى 3 0 بعد جهد مذهل من وياه الذي تخطى احد اللاعبين الغانيين على الجهة اليمنى ثمّ مرر الى بالوغون الذي استدار على نفسه وسدّد مباشرة في المرمى (22).

وأضاف اصحاب الارض الرابع قبل نهاية الشوط الاول من ركلة حرّة غير مباشرة بعدما اوصل بوليسيك الكرة بذكاء الى رينا الذي سددها في اعلى الشبكة (39).