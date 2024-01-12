أديلايد (أستراليا): بلغ التشيكي ييري ليهيتشكا نهائي دورة أديلايد الأسترالية لكرة المضرب (250) الجمعة، بعد فوزه على الأميركي سيباستيان كوردا المصنف ثالثاً 6 2 و6 1، ليلتقي البريطاني جاك درايبر الفائز على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 7 6 (7/2) و6 4.

وسيطر ليهيتشكا بشكلٍ كامل على المباراة بمواجهة منافسه في ميموريال درايف، منُهياً اللقاء بـ73 دقيقة في استعداده لبطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق الأحد.

ولم يتمكّن سيباستيان، نجل بتر كوردا الفائز ببطولة أستراليا عام 1998، من إظهار أي مقاومة حقيقية، ليشقّ التشيكي ابن الـ22 عاماً طريقه نحو النهائي.

وقال ليهيتشكا "أنا متفاجئ قليلاً من أن الأمور سارت بهذه الطريقة الجيّدة"، وأضاف "لكنني حاولت كل ما باستطاعتي للتأهّل".

وتابع "أنا سعيدٌ لحجز مقعدٍ في النهائي. لقد استعدّيت بشكلٍ جيّدٍ في الفترة التحضيرية والأمور بدأت تُثمر".

وأكمل التشيكي الذي سيتقدّم في التصنيف إلى المركز السادس والعشرين "لكن هناك خطوة واحدة أخيرة لذلك سنرى غداً".

لاتفيا تغلب روسيا

ولدى السيدات (500)، تغلّبت اللاتفية يلينا أوستابنكو المصنفة سادسة على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا 6 2، و7 6 (7/3)، لتواجه الروسية الأخرى داريا كاساتكينا التي تأهلت من دون أن تلعب بعد انسحاب الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة ثانية بسبب المرض.

وأمّن هذا الفوز لأوستابنكو المصنّفة 12 حالياً، العودة إلى المراكز العشرة الأولى في التصنيف الذي سيصدر الاثنين، وذلك لأوّل مرة منذ ست سنوات.

وقالت اللاتفية عن منافستها ألكسندروفا "كانت إرسالاتها قويّة وكانت تضرب بطريقة رائعة"، وأضافت "لكنني كنت أحاول فقط أن ألعب بطريقتي".

وأضافت "أنا سعيدة بفوزي بمجموعتين. أحاول أنا ألعب بشراسةٍ أكثر، وهو أمرٌ كّنا نعمل عليه. أشعر بشعورٍ رائع وأتطلّع إلى النهائي".