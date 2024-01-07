اوكلاند : احتفظت الأميركية كوكو غوف بلقب دورة أوكلاند النيوزيلندية لكرة المضرب (250) بفوزها على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 6 7 (4 7) و6 3 و6 3 الأحد، قبل أسبوع على انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة.

وهو اللقب السابع في مسيرة غوف (19 عاما) المتوجة بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي.

ولم تخسر غوف التي احتاجت إلى ساعتين و35 دقيقة للفوز أي مجموعة قبل المباراة النهائية، حيث فازت في مبارياتها الاربع السابقة بمجموعتين. علما انها كانت توجت باللقب العام الماضي من دون أن تخسر أي مجموعة.

وقلبت غوف، المصنفة ثالثة عالمياً والأولى في الدورة، تخلفها في المجموعة الأولى إلى فوز أمام المصنفة 25 عالمياً والثانية في الدورة والتي حامت الشكوك حيال مشاركتها في المباراة النهائية بعد آلام في الظهر والكاحل في نصف النهائي السبت.

قالت غوف التي فازت بأول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى في نيويورك في أيلول/سبتمبر الماضي "هي المرة الأولى على الإطلاق التي أضطر فيها للدفاع عن لقب، لذا فأنا سعيدة للغاية لأنني تمكنت من القيام بذلك".

من ناحيتها، عادت سفيتولينا (29 عاما) التي وصلت إلى نصف نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى ثلاث مرات إلى ملاعب كرة المضرب في نيسان/أبريل من العام الماضي بعد إنجابها طفلا.

وتابعت الأميركية قبل السفر إلى ملبورن للمشاركة في أولى البطولات الكبرى لهذا العام والتي تنطلق بعد سبعة أيام "أود أن أهنئ إيلينا على الأسبوع المذهل".

وتابعت متوجهة إلى منافستها "ما تفعلينه، كونك بعد الولادة والعودة بسرعة كبيرة وعلى هذا المستوى العالي هو أمر ملهم للغاية. وآمل، ليس في وقت قريب، في أن أكون قادرة على القيام بذلك كما فعلت أنت".