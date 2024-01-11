أديلايد (أستراليا): انتهى مشوار الكازخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة ثالثة عالمياً، عند الدور ربع النهائي لدورة أديلايد الأسترالية لكرة المضرب (500)، وذلك بخسارتها الخميس أمام الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا من دون مقاومة تذكر 3 6 و3 6.

ودخلت ريباكينا إلى الدورة المصنفة فيها أولى على خلفية فوزها الساحق الأحد على البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية عالمياً 6 0 و6 3 في نهائي دورة بريزبين، وذلك في إعادة لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي والذي خسرته الكازخستانية بثلاث مجموعات.

وكانت بطلة ويمبلدون لعام 2022 تُمنّي النفس بأن تتحضر جيداً للبطولة الأسترالية التي تنطلق الأحد، لكنها سقطت عند العقبة الثانية لها في أديلايد بعدما أعفيت من الدور الأول قبل الفوز في الثاني على الإسبانية كريستينا بوسكا 6 3 و7 5.

وبدت ريباكينا بعيدة كل البعد عن مستواها واحتاجت إلى 24 دقيقة كي تحقق نقطتها الأولى في المجموعة الأولى التي تخلفت خلالها 0 4، ثم وجدت نفسها متخلّفةً في الثانية 0 5 ما صعّب عليها مهمة العودة من بعيد ومهّد لسقوطها أمام المصنفة 21 عالمياً.

وأقرت ألكسندروفا "أني لم أتوقع الكثير (من ناحية إمكانية الفوز). حاولت أن ألعب كل نقطة وإرسالي (6 إرسالات ساحقة) ساعدني كثيراً اليوم".

وتلتقي الروسية البالغة 29 عاماً في نصف النهائي اللاتفية يلينا أوستابنكو المصنفة سادسة التي عانت بعض الشيء لتخطي عقبة الأوكرانية مارتا كوستيوك 7 5 و6 3.

وبلغت نصف النهائي أيضاً الألمانية لاورا سيغموند من دون أن تلعب بعد انسحاب منافستها الروسية داريا كاساتكينا بسبب الإصابة، لتواجه الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة ثانية في الدورة والتي عانت بدورها لتخطي الروسية الأخرى المخضرمة أناستازيا بافليوتشنكوفا الصاعدة من التصفيات 6 7 (1 7) و7 5 و6 4.

ولم تكن حال المصنف أول عند الرجال (من دورات الـ250) أفضل من ريباكينا، إذ خرج الأميركي تومي بول من ربع النهائي أيضاً بخسارته أمام البريطاني جاك درايبر 1 6 و4 6، ليلحق بالتشيلي نيكولاس خاري الثاني الذي ودع بالخسارة أمام التشيكي ييري ليهيتشكا 4 6 و5 7.