تورينو (إيطاليا): لا يبدو أنّ شيئًا بصدد ان يوقف زحف النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنّف أول عالميًا وذلك بعدما توّج عامًا مثاليًا بإحراز لقبه السابع القياسي في بطولة "أيه تي بي" الختامية لكرة المضرب الاحد، واضعاً نصب عينيه الذهبية الأولمبية.

وعن عمر 36 عاماً، لا يزال ديوكوفيتش يحطّم الارقام القياسية ويتبوأ عرش لاعبي التنس في العالم، وتمكن هذا الموسم من حصد لقبه الـ 24 في البطولات الكبرى "غراند سلام"، إضافة الى تصدر التصنيف العالمي للمرة الثامنة.

وفي طريقه نحو اللقب، تمكن النجم الصربي من تخطي الشابين الاسباني كارلوس ألكاراس في نصف النهائي والايطالي يانيك سينر في النهائي، ويضع الآن نصب عينيه الفوز بالميدالية الذهبية في دورة الالعاب الاولمبية المقبلة في باريس صيف العام 2024.

وردًا عما يريد انجازه بعد في مسيرته أجاب ديوكوفيتش مازحاً "حسنا، يمكنك ان تفوز بأربع بطولات كبرى وذهبية اولمبية".

وتابع "لدي دائماً اعلى الطموحات والاهداف. لن يكون ذلك مختلفا العام المقبل، هذا بالتأكيد. الحافز الذي املكه لا يزال موجودا".

واضاف "الحافز، خصوصا للبطولات الكبرى في الرياضة، لا يزال موجوداً. بالنسبة الي، بالطبع اتحدث عن البطولات الكبرى والنهائيات، والعام المقبل بالتأكيد الالعاب الاولمبية".

ستقام دورة الألعاب الاولمبية 26 بين تموز/يوليو و11 آب/آغسطس في العاصمة الفرنسية، وستبدأ مباشرة بعد بطولة ويمبلدون وقبل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.