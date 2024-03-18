كوبنهاغن : أدخل لاعب وسط ميتيلاند الدنماركي ومنتخب السويد لكرة القدم كريستوفر أولسون الذي نُقل إلى المستشفى في 27 شباط (فبراير) الماضي بسبب مرض دماغيّ نادر أفقده قدراته الحركية أو اللفظية، إلى مركزٍ للتأهيل، وفقاً لما قاله النادي الدنماركي الاثنين.

وفقد اللاعب البالغ 28 عاماً وعيه في منزله الثلاثاء في 20 شباط (فبراير) ونُقل إلى مستشفى آرهوس الدولي، حيث تمّ وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأظهرت الفحوصات أنه عانى من تكوّن جلطات دمويّة دماغيّة عدّة بسبب "التهاب نادر للغاية" في الأوعية الدموية للدماغ، وفقاً للنادي.

وقال ميتيلاند في بيان "لم يستعد كريستوفر بعد قدراته الحركية أو اللفظية. يُقدّر الخبراء أن فترة تأهيله ستمتد إلى أشهر عدّة".

وأضاف "انتهت فترة وضع كريستوفر لأجهزة التنفس الاصطناعي ونُقل إلى مركز هامل للأعصاب، وهو المركز المتخصّص في إعادة تأهيل الحالات المتقدّمة للاضطرابات العصبية".

وتابع البيان "لا يزال الوقت مبكراً لتقديم تشخيصٍ نهائي (لحالة كريستوفر)".