إيلاف من القاهرة: سقط اللاعب الدولي المصري أحمد رفعت لاعب فريق مودرن فيوتشر على الأرض بصورة مفاجئة مغشياً عليه نتيجة أزمة قلبية داهمته في الدقيقة 88 من مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز مساء الإثنين.

وأشارت مصادر طبية بالإسكندرية في تصريحات لقناة أون سبورت المصرية، إلى أن اللاعب أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية، وتم نقله للمستشفى في حالة حرجة، خاصة أن القلب توقف عن العمل لمدة ساعة ونصف تقريباً، و جرى الاستعانة بطبيب استشاري في أمراض القلب من خارج المستشفى لمتابعة حالة اللاعب.

7 محاولات لإنعاش القلب

وخضع أحمد رفعت لصدمات كهربائية بجهاز صدمات القلب، حيث جرت 7 محاولات لإنعاش قلبه حتى استجاب جسده في المحاولة السابعة، وأصبح اللاعب وفقاً لهذه المصادر في حالة مستقرة من حيث عودة النبض والتنفس، ولكن لايزال أمام اللاعب بعض الوقت للتحسن بصورة ملحوظة.

عائد من الموت على طريقة اريكسون

أما عن قدرة اللاعب على العودة من جديد لممارسة كرة القدم، فإن الأمر سباق لأوانه، ولكن هناك صعوبة كبيرة في حدوث ذلك، على الرغم من أن هناك حالات نادرة للاعبين تعرضوا لأزمات قلبية وسقوط في الملعب، وعادوا بعد فترة، ومن بينهم أريكسون لاعب المنتخب الدنماركي، والذي عاد للملاعب بعد 8 أشهر من تعرضه لأزمة قلبية في أرض الملعب.

يذكر أن أحمد رفعت سبق له تمثيل المنتخب المصري، وعدد من الأندية في مصر وخارجها على رأسها نادي الوحدة الإماراتي، والزمالك المصري، ومودرن فيوتشر، والاتحاد، والمصري البورسعيدي.