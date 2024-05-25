إيلاف من القاهرة: عزيزي عاشق كرة القدم العالمية والقارية والعربية، أنت أمام "ورطة جميلة" السبت، حيث تقام 5 نهائيات كروية ملتهبة اليوم، "إيلاف" تقدم لكم جميع هذه النهائيات، وموعد إقامتها، والقنوات الناقلة لها.

سيتي ويونايتد (الخامسة بتوقيت السعودية – BeIN 1)

النهائي الأول السبت، وربما الأكثر (عالمية وشعبية) يقام الخامسة (بتوقيت السعودية)، بين مان سيتي بطل البريميرليغ، وجاره الكبير مان يونايتد، الذي جار عليه الزمان، ولكنه يظل تاريخياً مع أندية القمة انكليزياً وأوروبياً.

نهائي كأس الاتحاد الانكليزي لكرة القدم بين سيتي ويونايتد، يعود السر في إثارته وترقبته، إلى رغبة السيتي في السيطرة على البطولات المحلية كافة بعد تتويجه بالدوري، ليقول الجميع "عفواً إنه زمن السيتي"، وفي المقابل هي الفرصة الأخيرة لعشاق اليونايتد لحفظ ماء الوجه في موسم آخر لا يتناسب مع مكانة "الشياطين الحمر"، فضلاً عن رغبة اليونايتد في أن يقول للسيتي "أنا كبير مانشستر وبطل انكلترا التاريخي".

سيلتك و رينجرز (الخامسة بتوقيت السعودية SPORT 1 - KSA)



قد لا يتمتع سيلتك ورينجرز بشعبية كبيرة عربياً، فضلاً عن أن اقامة المباراة في توقيت السيتي ويونايتد سوف يجعلها أقل متابعة، ولكن موقعة سيلتك ورينجرز دائماً هي الأكثر التهاباً وحماسياً بين الفريقين على المستوى الجماهيري، وتاريخياً هي القمة الأكثر شراسة في العالم، وموقعة اليوم تقام في نهائي كأس اسكتلندا.

العين ويوكوهاما (السابعة بتوقيت السعودية – BeIN AFC)

تتجه أنظار الملايين من أبناء الخليج العربي وقارة آسيا صوب مدينة العين الاماراتية لمتابعة نهائي دوري أبطال آسيا بين العين الإماراتي ويوكوهاما الياباني، والمباراة الأولى في اليابان انتهت 2-1 لمصلحة يوكوهاما، ولن تكون مهمة العين سهلة، ولكنه يملك طموح وحلم التتويج القاري للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2003 كما أنه حقق نتائج مبهرة بالفوز على النصر والهلال في طريقه للنهائي، ويحلم بالختام الذي يتوج من خلاله باللقب القاري.

الأهلي والترجي (الثامنة بتوقيت السعودية – BeIN 6)



قم قمم أفريقيا كما يطلقون عليها، فالأهلي المصري هو "سيد" القارة الأفريقية، وبطلها القياسي (11 مرة)، ولن يتنازل عن اللقب الـ12، وفي المقابل يعد الترجي التونسي أحد أفضل أندية القارة تكتيكياً على الأقل، وفي ظل انتهاء المباراة الأولى في تونس بالتعادل1-1، فإن جميع الاحتمالات قائمة الليلة في ستاد القاهرة الدولي.



ليون و باريس سان جيرمان (العاشر بتوقيت السعودية – BeIN 1)



يسعى ليون للحد من سطوة وسيطرة النادي الباريسي على الكرة الفرنسية، وهي مهمة سبه مستحيلة، ولكن كرة القدم لا تعرف المستحيل، مما يعني أن نهائي كأس فرنسا الليلة بين الباريسي وفريق ليون سيكون جاذباً للملايين حول العالم، خاصة أن باريس سان جيرمان حقق شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة على المستوى العالمي، في ظل انتدابه لعدد من أفضل نجوم العالم.