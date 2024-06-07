إيلاف من الرباط: فاز المنتخب المغربي لكرة القدم، الجمعة، على نظيره الزامبي، بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب أغادير، لحساب الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وبدأ المنتخب المغربي اللقاء ببونو في حراسة المرمى، وأكردوسايس وحكيمي وعطية الله في خط الدفاع، والعزوزي وأوناحي ودياز في خط الوسط، والنصيري وزياش وبنصغير في خط الهجوم.

وبكر المغاربة بالتسجيل منذ الدقيقة الخامسة، عن طريق حكيم زياش، الذي نجح في بلوغ مرمى الزامبيين من ضربة الجزاء.

وحاول رفاق رومانسايس تعزيز النتيجة، في الشوط الأول، لكن دون جدوى، لغياب الفعالية والتكتل الدفاعي للزامبيين.

وتواصلت محاولات المغاربة للتسجيل في الشوط الثاني، قبل أن ينجح بنصغير، في الدقيقة 67، في إضافة الهدف الثاني، مستثمرا تمريرة من دياز.

وضد مجرى اللعب، نجح إدوارد شيلوفيا في تسجيل هدف تقليص الفارق للمنتخب الزامبي، في الدقيقة الـ80.

وبفوزه في ثاني مبارياته الإقصائية، اعتلى المنتخب المغربي صدارة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، فيما سيواجه، الثلاثاء، لحساب الجولة الرابعة، منتخب كونغو برازافيل، بالملعب الكبير بأغادير.