فرانكفورت (ألمانيا) : سيكون ملعب فرانكفورت أرينا مسرحا لمعركة صدارة المجموعة الأولى بين ألمانيا المضيفة وجارتها سويسرا الاحد في حين تلتقي في التوقيت ذاته في شتوتغارت اسكتلندا مع المجر في مباراة الفرصة الاخيرة للمنتخبين.

وحققت ألمانيا الساعية الى احراز لقبها الرابع في البطولة والاول منذ عام 1996، الفوز في مباراتيها الأولين على اسكتلندا 5- 1 في المباراة الافتتاحية للبطولة وعلى المجر 2- 0 لتضمن تأهلها لكنها تحتاج الى نقطة واحدة لحسم المركز الاول في صالحها.

ونشرت وكالات الأنباء صورة للمدرب الألماني الشاب يوليان ناغلسمان وهو في طريقه للتدريبات بالدراجة، وعلى الرغم من أنه قد يكون مشهداً معتاداً، ألا أن توقيته وسط تسليط العالم عيونه على ألمانيا لمتابعة يورو 2024، يجعل للصورة معناها، بل أكثر من معنى.

الإشارة الأولى من دراجة ناغلسمان هو الأمن، فهو من أشهر الشخصيات في ألمانيا ولكنه يسير بالدراجة، فضلاً عن رسالة الاهتمام بالبيئة واستخدام الدراجات بدلاً من السيارات، فضلاً عن ممارسته للرياضة للتخلص من الضغوط العصبية، في ظل مطالبة الجميع للألمان بالحصول على اللقب القاري.

وأكد مدرب ألمانيا يوليان ناغلسمان بأن فريقه سيلعب من أجل تحقيق فوزه الثالث في البطولة والبقاء في الصدارة بقوله "الصدارة مهمة جدا، نريد ان نفوز في جميع مبارياتنا".

وتابع "اعتقد بأننا في حاجة الى مشاركة أكبر عدد من اللاعبين الاساسيين في هذه المباراة للمحافظة على ايقاعنا"، واردف "لا تتوقعوا اجراء 6 أو 7 تبديلات في تشكيلة الفريق، أنا استبعد ذلك تماما".

سباعية في أول مباراتين

وباتت ألمانيا أول منتخب يسجل 7 اهداف في أول مباراتين الى جانب هولندا في نسخة عام 2008، وتسعى الى ان تصبح ثالث منتخب مضيف للبطولة القارية يحقق الفوز في مبارياته الثلاث في دور المجموعات بعد هولندا عام 2000 وفرنسا عام 1984.

سويسرا.. عقدة جديدة للألمان؟

اما سويسرا فبعد ان حققت الفوز على المجر 3 -1 اكتفت بالتعادل مع اسكتلندا 1- 1 لترفع رصيدها الى 4 نقاط.

وتدخل سويسرا مباراتها ضد المانيا وهي لم تخسر امامها في آخر 3 مباريات كانت زاخرة بالاهداف وشهدت تسجيل المنتخبين 16 هدفا. وكان آخر لقاء بين المنتخبين في دوري الامم الاوروبية وانتهى بالتعادل 3- 3 بعد أن تقدمت سويسرا 2- 0.

في المقابل، سيكون هذا اللقاء الاول بين المنتخبين في بطولة كبيرة منذ كأس العالم عام 1966 عندما اكتسحت المانيا جارتها بخماسية نظيفة في دور المجموعات.

وعلق جناح سويسرا جيردان شاكيري صاحب الهدف الرائع لمنتخب بلاده في مرمى اسكتلندا عن المواجهة ضد المانيا "ندرك تماما باننا نواجه منتخبا من عيار مختلف بفضل هجومه الرائع وحماس جماهيره".

واضاف "لكننا نخوض المباراة بثقة ونتطلع الى ذلك. بطبيعة الحال نريد خلق المتاعب للالمان".

شاكيري رجل البطولات الكبرى

وأثبت شاكيري بانه رجل البطولات الكبرى في صفوف منتخب بلاده بعد أن سجل 10 اهداف في نهائيات كأس العالم وكأس اوروبا (3 في مونديال 2014 وهدف في كأس اوروبا 2016، وهدف في مونديال 2018 و3 في كأس اوروبا صيف عام 2021 وواحد في مونديال 2022 وآخر في النسخة الحالية).

فرصة اخيرة امام اسكتلندا والمجر

وتخوض اسكتلندا والمجر مباراة الفرصة الاخيرة للتأهل الى ثمن النهائي في شتوتغارت.

وبعد ان تلقت اسكتلندا صفعة كبيرة ضد المانيا في المباراة الافتتاحية 1- 5، استعادت توازنها نوعا ما ضد سويسرا وخرجت بالتعادل 1- 1 الذي ابقى على امالها في التاهل لا سيما بان نظام البطولة الحالية يقضي بتأهل افضل 4 منتخبات حلّت ثالثة في المجموعات الست إلى الدور ثمن النهائي لمرافقة صاحبي المركزين الاول والثاني في كل مجموعة.

امام المجر فخسرت مباراتيها حتى الان في البطولة امام سويسرا 1- 3 وامام المانيا 0- 2.

ولم يسبق لاسكتلندا ان بلغت الادوار الاقصائية في اي من البطولات ال11 الكبرى السابقة التي شاركت فيها (8 في كأس العالم و3 في كأس اوروبا). وبالتالي فهي تقف على ابواب تحقيق انجاز غير مسبوق في تاريخها.

وعلق مدرب اسكتلندا ستيف كلارك على نتيجة فريقه ضد سويسرا بقوله "لا زلنا احياء في هذه البطولة. قدمنا عرضا جماعيا رائعا في مواجهة منافس جيد وانا راض عن ردة الفعل بعد الخسارة امام المانيا".

واضاف "كان يتعين علينا التعامل مع الخسارة في المباراة الاولى وتصحيح الامور. قمنا بالخطوة الاولى امام سويسرا وسندخل المباراة ضد المجر بثقة، واذا لعبنا بالمستوى ذاته نملك فرصة جيدة للفوز".