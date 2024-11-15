بورتو (البرتغال) : لحقت البرتغال بركب المتأهلين إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد اكتساحها ضيفتها بولندا 5 1 بينها ثنائية لقائده المخضرم مهاجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو الجمعة في بورتو في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل رافايل لياو (59)، رونالدو (72 من ركلة جزاء و87)، برونو فرنانديش (80) وبيدرو نيتو (83) أهداف البرتغال، ودومينيك مارتشوك (89) هدف بولندا.

ووصل رونالدو الذي سيبلغ 40 عاما في شباط/فبراير المقبل، إلى الهدف الـ135 على الصعيد الدولي.

ورفعت البرتغال رصيدها إلى 13 نقطة ضامنة الصدارة بفارق خمس نقاط عن كرواتيا الثانية التي خسرت أمام مضيفتها اسكتلندا متذيلة الترتيب (4 نقاط) بهدف نظيف، فيما بقيت بولندا في المركز الثالث (4).

وانضمت البرتغال إلى كل من إسبانيا حاملة لقب المسابقة وكأس أوروبا، ألمانيا، فرنسا وإيطاليا الى ربع النهائي.

وأكّدت البرتغال تفوّقها على بولندا بعد فوزها عليها 3 1 ذهابا، كما تغلبت على منتخب المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي الغائب عن المباراة بسبب الإصابة، للمرة الرابعة في آخر سبع مباريات لم تذق فيها طعم الخسارة.

ولم يتأثر منتخب "سيليساو أوروبا" بالغيابات الكثيرة في صفوفه أبرزها روبن دياش، روبن نيفيش وديوغو جوتا بسبب الإصابة.

وجاءت الفرصة الحقيقة الأولى في الدقيقة 20، حين سدد البولندي نيكولا زاليفسكي من على مشارف المنطقة، لكن الحارس ديوغو كوشتا تصدى لكرته.

وحاول رونالدو افتتاح التسجيل من ركلة حرة مباشرة علت المرمى (23).

وتعرض المدافع البولندي بارتوش بيريشينسكي للإصابة بعد تدخّل عنيف من فرنانديش (29) الذي تلقى بطاقة صفراء ستغيّبه عن المباراة المقبلة أمام كرواتيا الإثنين.

وخرج بيريشينسكي من أرض الملعب بسبب الإصابة ودخل ياكوب كامينسكي بدلا من منه (32).

واقترب كرشيشتوف بيونتيك من التسجيل بتصويبة قوية من منتصف مشارف خط منطقة الجزاء إلى جانب القائم الأيمن (37).

وأهدر رونالدو فرصة حين وصلته تمريرة دقيقة داخل المنطقة لكنه سددها فوق العارضة (45+1) قبل أن يتلقى بطاقة صفراء بسبب اعتراضه على الحكم (45+2).

وانتظرت البرتغال الشوط الثاني لاكرام وفادة ضيفتها فافتتح لياو التسجيل بعدما قاد بنفسه هجمة مرتدة ممرا الكرة إلى نونو منديش الذي لعب له عرضية قفز لها مهاجم ميلان الإيطالي ووضعها في الشباك (59).

وأضاف رونالدو الثاني من ركلة جزاء احتُسبت عقب لمس ياكوب كيفيور الكرة بيده (72).

وأكّد فرنانديش تفوّق فريقه بتسجيله الثالث حين انطلق لمسافة طويلة وسط غياب تام للمراقبة الدفاعية وأطلق كرة قوية ارتطمت بالعارضة ودخلت المرمى (83).

وبصم نيتو على الرابع إثر تمريرة بينية من رونالدو (83) الذي سجل هدفه الثاني والخامس لمنتخب بلاده بتسديدة أكروباتية رائعة بعد تلقيه عرضية من البديل فيتينيا (87)، قبل أن يسجل البديل مارتشوك هدف حفظ ماء الوجه لبولندا (89).