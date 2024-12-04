لوس انجليس (الولايات المتحدة) : بلغت أندية ميلووكي باكس ونيويورك نيكس وأورلاندو ماجيك الدور ربع النهائي من مسابقة كأس أن بي ايه خلال اليوم الاخير من دور المجموعات الثلاثاء ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وانضم الثلاثي إلى ركب المتأهلين السابقين وهم أتلانتا هوكس وغولدن ستايت ووريرز وهيوستن روكتس، بانتظار النتائج الأخيرة لمعرفة هوية الفريقين اللذين سيكملان عقد الاندية المتأهلة للمسابقة التي تحتسب مبارياتها أيضا ضمن نتائج الموسم المنتظم.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي يومي 10 و11 كانون الأول/ديسمبر.

على ملعب ماديسون سكوير غادرن، تنازع نيكس وماجيك صدارة المجموعة الاولى الشرقية بعدما كان سبق لهما أن حسما تاهلهما بفوزهما بمبارياتها الثلاث الاولى في المسابقة التي أقيمت نسختها الاولى العام الماضي وفاز بها لوس أنجليس ليكرز.

ورغم الأداء المتفاوت الذي ظهر به نيكس في مبارياته الاخيرة، إلّا انه لقّن ماجيك درسا في فنون كرة السلة بفوزه عليه 121 106، حيث تقدّم بفارق 20 نقطة مع نهاية الشوط الاول ليوسّعه لاحقا إلى 37 نقطة.

وبرز في صفوف الفائز الثنائي كارل أنتوني تاونز وجايلن برونسون، فسجل الاول 23 نقطة والتقط 15 متابعة والثاني 21 نقطة.

وكان أفضل المسجلين الألماني فرانتس فاغنر برصيد 30 نقطة مع ماجيك الذي كان سيضمن تأهله في حال عدم خسارته بفارق أكثر من 37 نقطة أو أكثر.

وحجز ماجيك بطاقة ربع النهائي بحصوله على بطاقة "وايلد كارك" التي تُمنح للفريق صاحب أفضل سجل باستثناء الثلاثة الأوائل في المجموعة.

وبفضل بدايته الجيدة في المسابقة، حافظ ماجيك على تفوقه من ناحية فارق النقاط (+45) أمام بوسطن سلتيكس (+23) وديترويت بيستونز (+7)، مع الرصيد ذاته للاندية الثلاثة (3 انتصارات مقابل هزيمة).

وفي ديترويت، حقق باكس بقيادة نجمه العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو انتصاره التاسع في مبارياته العشر الاخير بفوزه على بيستونز 128 107.

وتنافس باكس وبيستونز مع سجل خال من الخسارة من أجل بطاقة التأهل إلى ربع النهائي عن المجموعة الثانية الشرقية، لكن باكس قضى على آمال مضيفه سريعا بتقدمه عليه بفارق 19 نقطة في الشوط الأول.

وتألق أنتيتوكونمبو بتسجيله 28 نقطة وأضاف إليها 7 متابعات و8 تمريرات حاسمة، وساهم زميله داميان ليلارد بـ 27 نقطة و4 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

وعزز كليفلاند كافالييرز، رغم خروجه من كأس ان بي ايه، مركزه الأول في المنطقة الشرقية بفوز سهل على واشنطن ويزاردز 118 87.

ومُني ويزاردز بخسارته الخامسة عشرة تواليا حيث يقبع في قاع ترتيب الشرقية برصيد 17 هزيمة مقابل فوزين.

وسجل سبعة لاعبين أكثر من 10 نقاط لمجهود جماعي في كافالييرز الذي حقق فوزه الـ 19 مقابل ثلاث هزائم.

وفي شارلوت، عادل بول جورج أفضل رصيد تهديفي له مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز منذ انضمام إلى صفوفه هذا الصيف، بتسجيله 29 نقطة و8 تمريرات حاسمة، وقاده للفوز على هورنتس 110 104.