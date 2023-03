قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

في رواية دانيال نايري الجديدة للصف المتوسط، ينضم صبي يتيم هارب إلى قافلة ويسقط تحت سيطرة زعيمها الثرثار.

إيلاف من بيروت: اكتشفت الإنسانية الترياق المضاد للشيخوخة منذ آلاف السنين: رواية القصص. في سرد القصة وسماعها، وفي إنشاء القصة ونشرها، يصبح الجميع صغارًا مرة أخرى.

يتفهم دانيال نايري العلاقة بين رواية القصص والسحر، ويجد كل فرصة للاحتفال بها. تدور روايته الأخيرة، "اغتيالات سمير، بائع الأحلام" The Many Assassinations Of Samir, The Seller Of Dreams، حول طاقم متنوع يسافر آلاف الكيلومترات على طول طريق الحرير، من أحد أطراف آسيا إلى آخر، يبيع ويشتري العديد من السلع ويعمل بجد للبقاء على قيد الحياة.

كتب نايري في ملاحظة أن طريق الحرير هو "أكثر الأماكن سحراً التي يمكنني تخيلها. لقد حلمت به طوال حياتي".

خيال طفولي.. خيال تاريخي

وفي حين أن السحر والأحلام تبدو مكونات لخيال طفولي خالص، فإن "اغتيالات سمير" خيال تاريخي، مع معلومات أساسية وببليوغرافيا في النهاية. من حيث الحبكة، على الرغم من ذلك، فهي مغامرة ومضحكة وذكاء. ينضم هارب يبلغ من العمر 12 عامًا إلى قافلة من التجار الذين يشقون طريقهم عبر صحراء تاكلاماكان في الصين، ويصبح خادمًا لزعيمها الثرثار سمير. تبين أن هذا الرجل، الذي يسمي الشاب مونكي، فاسد يريد العديد من التجار الغاضبين قتله. الكتاب هو قصة محاولات الاغتيال تلك، وكيف نجا سمير وتلاميذه على حد سواء... حتى يتم الكشف عن مؤامرة ذكية.

يثقف نايري قرائه بانتظام حول طريق الحرير. لعبة التخمين المتعلقة بالدين تستدعي المسلمين والهندوس والبوذيين والطاويين والوثنيين والسيخ و "الزرادشتية تقريبًا". تلعب الشخصيات شكلاً قديمًا من الشطرنج يسمى "الشطرانج". يخاطب القرد سيده باسم "صاحب"، الذي يمتد أصله إلى العربية والفارسية والأردية. ونايري الإيراني دقيق فلا يخطئ في مفرداته: "كان ذلك في منتصف النهار في كارافانسيراي - والتي ربما تعرف أنها محطة بجوار الطرق حيث تستريح القوافل"، يشرح مونكي. أثناء القتال، يتسبب جرح سكين في "معركة" من الدماء.

المغولي الأسطوري

يتم تأنيب القرد لعدم معرفته من هو Erkhii Mergen. شخصية أخرى تقدم إجابة، مع التأكد من الاستهزاء بالقرد في نفس الوقت: "آرتشر المغول الأسطوري؟ ... أطلقوا النار على ستة من الشموس السبعة التي كانت تحرق الأرض، ولهذا السبب لدينا شمس واحدة فقط؟ لا تهتم. إنها حكاية شعبية".

تعد الفصول العديدة في هذه الرواية نوافذ تطل على الحياة الاجتماعية والثقافية لتجار طريق الحرير: ليس فقط ما تداولوه، لكن أيضًا كيفية مشاركتهم في تقاليده الأدبية (ومتعددة اللغات) الحية. تم تداول القصص صعودًا وهبوطًا على طريق الحرير بشكل متكرر مثل الورق والحبر المستخدم في جمعها. في هذا الكتاب بالذات، عهد النايري بهم إلى صبي مرن ومعلمه الذي يبيع أحلامه.

منذ البداية، يلمح مونكي لقرائه ليكونوا منتبهين للتفاصيل، وفي نفس الوقت منفتحون على كل الاحتمالات التي يمكن أن تحملها القصة. "أنا مجرد طفل أخبرك عن حياة وموت آخر سيدي،" يهز كتفيه. "إنها قصة آمل أن ترضيك، حتى تسمح لي بالرحيل".

تعود القصص إلى ما هو أبعد من طريق الحرير . من الشرق، تأمل "ماهابهاراتا" الهندوسية (القرن الرابع) و"ألف ليلة وليلة" للإسلام (القرن التاسع). من الغرب، وملاحم هوميروس، و "بحث عن الوقت الضائع" لبروست وأي واحدة من مسرحيات شكسبير. في العلوم، صاغ جاليليو نقده لعلم الكواكب في القرن السابع عشر كمحادثة بين ثلاث شخصيات؛ الكتاب بعنوان "حوار حول النظامين العالميين الرئيسيين" ويحول شكوكه الفكري إلى محادثة غير رسمية. في أدب الأطفال، تتمحور روايتان لسلمان رشدي حول رواية القصص: "هارون وبحر القصص" و "لوقا ونار الحياة".

الحزين غير صحيح

جدير بالذكر أن مونكي هو نفس عمر لوكا لرشدي وخسرو للنايري، بطل رواية سيرته الذاتية السابقة، "كل شيء حزين غير صحيح". هؤلاء الأولاد صغار، مشتتون، مرحون، غير صبورين. يقوم الرواة المثاليون بعمل شيئين في وقت واحد: أخبرنا قصة وأخبرنا أنهم يروون لنا قصة، مع الجوانب والأسئلة وعدم الدقة.

بالنسبة لمعظم طفولة نايري، بدت الحرية بعيدة المنال. هرب من إيران مع والدته وشقيقته دينا عندما كان في السادسة من عمره. ذهبوا أولاً إلى الإمارات، ثم أمضوا بعض الوقت في مخيم للاجئين في ضواحي روما قبل منحهم حق اللجوء في الولايات المتحدة والانتقال إلى أوكلاهوما عندما كان في الثامنة من عمره. ومن المثير للاهتمام، أن كلا الشقيقين أصبحا كاتبين.

ليس كل جانب من جوانب الرواية مؤثر. تتميز لوحات دانيال مياريس بالحيوية والحيوية، لكنها تمنع القراء من استحضار صورهم الخاصة بناءً على الكلمات الخيالية. يوضح القرد مبكرًا سبب هروبه من جماعة الرهبان الذين "كان العالم كله أسودًا أو أبي": "بعد كل شيء، الحب أحمر". ربما هذا هو سبب احتواء كل اللوحات على اللون الأحمر؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن المرجع الداخلي دقيق للغاية بالنسبة للقراء الشباب، كما قد يكون للبالغين.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مراجعة كتبتها أديتي سريرام ونشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية