إيلاف من دبي: من ضمن اختيارات صحيفة "نيويورك تايمز"، هذه أحد عشر كتابًا في مذاهب أدبية مختلفة، تصدر في أول شهر في العام الجديد، تستحق القراءة.



ميركوري (Mercury)

بقلم إيمي جو بيرنز

تقدم رواية بيرنز الثانية عائلة جوزيف، التي تعيش في ميركوري بولاية بنسلفانيا. بفضل امرأة شابة تبحث عن مكانها الخاص في العالم، تجد العائلة نفسها عند نقطة انعطاف صاغتها خيارات قديمة منذ زمن طويل.

منشورات سيلادون - 2 يناير



العاصفة التي صنعناها (The Storm We Made)

بقلم فانيسا تشان

تستكشف هذه الرواية الطموحة تداعيات قرار امرأة ماليزية بأن تصبح جاسوسة للقوات اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية. بعد أن أغرتها وعود "آسيا للآسيويين"، أدى نشاطها إلى دخول بلادها تحت احتلال وحشي دمر عائلتها.

منشورات ماريسو روتشي - 2 يناير



عدنان: ملحمة (Ædnan: An Epic)

بقلم لينيا أكسلسون، ترجمة ساسكيا فوجل

فازت رواية أكسلسون الشعرية، التي تدور حول التحديات التي واجهت عائلتين من شعب السامي خلال 100 عام من الاستعمار والهجرة، بأعلى جائزة أدبية في السويد في عام 2018. يبدأ الكتاب في العقد الأول من القرن العشرين بحادث وقع بين رعاة الرنة، ويبلغ ذروته بعد قرن من الزمان بمعركة على الأرض لتحصل الحقوق والتعويضات للسكان الأصليين.

منشورات نوبف - 9 يناير



الغضب: المرأة والانتقام والعدالة

(The Furies: Women, Vengeance and Justice)

بقلم إليزابيث فلوك

ماذا يحدث عندما تلجأ المرأة إلى العنف للدفاع عن نفسها؟ رواية فلوك تجيب عن هذا السؤال بقصة معقدة عن ثلاث نساء يتنقلن في سياقات ثقافية مختلفة تمامًا: ضحية اغتصاب في ولاية تينيسي، وزعيمة عصابة تحارب العنف المنزلي في الهند، وعضو في ميليشيا نسائية تحارب داعش في سوريا.

منشورات هاربر - 9 يناير



أصدقائي (My Friends)

بقلم هشام مطر

إنها رواية مطر الأولى منذ فوزه بجائزة بوليتزر عن مذكراته "العودة" في عام 2017. تدور حول رجل ليبي يدعى خالد، يغادر بنغازي للدراسة في المملكة المتحدة ولا يعود أبدًا. صداقتان أفسدتا حياته: إحداهما مع شاب ليبي آخر جر خالد إلى تظاهرة مناهضة للقذافي في لندن فغيرت حياتهما إلى الأبد، والأخرى مع كاتب غامض كبير السن.

منشورات راندوم هاوس - 9 يناير



وحوش المستنقع: ترامب ضد ديسانتيس – أعظم عرض على وجه الأرض (أو على الأقل في فلوريدا)

Swamp Monsters: Trump vs. DeSantis — the Greatest Show on Earth (or at Least in Florida)

بقلم مات ديكسون

يحقق مراسل "أن بي سي نيوز" مات ديكسون في الخصومة الدافئة حينًا والمتوترة أحيانًا بين رون ديسانتيس ودونالد ترامب. مع رؤى جديدة من جوقة من المطلعين السياسيين المجهولين، يرسم قصة صعود ديسانتيس من الغموض النسبي في الكونغرس إلى قصر حاكم فلوريدا، وإلى السباق على البيت الأبيض.

منشورات ليتل براون - 9 يناير



حلمتَ بالإمبراطوريات (You Dreamed of Empires)

بقلم ألفارو إنريجي، ترجمة ناتاشا فيمر

رواية تاريخية تدور أحداثها في عام 1519، في اللحظة التي دخل فيها الفاتح الإسباني هيرنان كورتيس عاصمة الأزتك تينوختيتلان (مكسيكو سيتي اليوم)، وترسم حكاية إنريغي المحمومة صورة للمدينة في مجدها السابق وتتخيل مصيرًا آخر للأرض وشعبها.

منشورات ريفرهيد - 9 يناير



أكثر: مذكرات زواج بلا قيود (More: A Memoir of Open Marriage)

بقلم مولي رودن وينتر

في هذه المذكرات، تتحدث أم لطفلين من بروكلين بصراحة عن زواجها الحر، وبحثها عن النمو والوفاء، وعن تعريف مبتكر للعائلة.

منشورات دوبليداي - 16 يناير



محرقة الجثث الباردة: تقارير من أرض أوشفيتز

(Cold Crematorium: Reporting From the Land of Auschwitz)

بقلم جوزيف ديبريتشيني، ترجمه بول أولتشفاري

هذه هي الطبعة الأولى بالإنكليزية لمذكرات الهولوكوست التي كتبها في عام 1950 الصحفي والشاعر المجري ديبريتشيني. ترك هذا الكتاب دون ترجمة ونُسي لعقود من الزمن بسبب الحرب الباردة. يقدم رؤية واضحة لآلة الموت النازية مع ظلال من الفكاهة والمأساة والبصيرة الأنثروبولوجية.

منشورات سانت مارتن - 23 يناير



ميت في لونج بيتش، كاليفورنيا (Dead in Long Beach, California)

بقلم فينيتا بلاكبيرن

في آخر أعمال بلاكبيرن، تبدأ الكاتبة، الحزينة على شقيقها، في انتحال شخصيته بدلاً من إخبار الناس بوفاته، وهي خدعة تزداد صعوبة عندم يتزعزع إحساسها بالواقع.

منشورات MCDxFSG - 23 يناير



شهيد! (Martyr!)

بقلم كافيه أكبر

من خلال المنعطفات الساخرة والفلسفية والعطاء، تصور رواية أكبر الأولى شابًا إيرانيًا أميركيًا يتعافى من إدمان المخدرات، وشاعرًا طموحًا يقوده تصميمه على إعطاء معنى لحياته إلى سعي غير متوقع نحو ماضي عائلته المعقد ومستقبله الأدبي.

منشورات نوبف - 23 يناير