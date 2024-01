إيلاف من دبي: كتبت عالمة البيانات هانا ريتشي كتابًا لطمأنتنا بشأن الأزمات البيئية المختلفة التي نواجهها. واضح أن هذا الأمر محل تقدير كبير، فإننا بحاجة ماسة إلى التفاؤل.

تبدأ ريتشي بوصف لحظة الوحي التي عاشتها عندما اكتشفت، بعد سنوات من الشعور بالعجز والقلق بشأن حالة الأشياء، البروفيسور السويدي هانز روزلينغ، فانقلبت حياتها. وكان روسلينغ، الذي توفي عام 2017، رجلًا من "المتفائلين الكبار"، إلى جانب عالم النفس المعرفي ستيفن بينكر. حاول تقديم وجهة نظر مضادة للشعور بالهلاك العالمي، أي ما سماه "النظرة العالمية المفرطة في الدراماتيكية". زعم أن الفقر آخذ في التراجع، والصحة العالمية تتحسن.

إيجابية معدية

تريد ريتشي من كتابها "ليست نهاية العالم: كيف يمكننا أن نكون الجيل الطليعي لبناء كوكب مستدام" Not the End of the World: How We Can Be the First Generation to Build a Sustainable Planet (منشورات فينتادج، 19 دولارًا) أن تفعل بالمشاكل البيئية ما فعله روسلينغ للمشاكل الاجتماعية - الابتعاد عن القصص الإخبارية اليومية الرهيبة لفهم الصورة الأكبر، والنظر إلى البيانات طويلة المدى من أجل الحصول على رؤية أوضح. كتبت: "إذا عدنا خطوات إلى الوراء، يمكننا أن نرى شيئًا جذريًا حقًا، يغير قواعد اللعبة: الإنسانية في وضع فريد حقًا لبناء عالم مستدام". وبالتالي، مع بعض التحذيرات المعقولة، فإنها تعالج تلوث الهواء، وتغير المناخ، وإزالة الغابات، والغذاء، وفقدان التنوع البيولوجي، والمواد البلاستيكية في المحيطات، والصيد الجائر.

في الفصل المتعلق بإزالة الغابات، توضح ريتشي أن زيت النخيل هو في الواقع محصول منتج للغاية، حيث يبلغ إنتاجه 2.8 طن من الزيت للهكتار الواحد مقارنة، على سبيل المثال، بـ 0.34 طن للزيتون، و0.26 طن لجوز الهند، و0.7 طن لعباد الشمس. لذا، إذا تحولت الشركات إلى البدائل بسبب السمعة السيئة لزيت النخيل، فقد يؤدي ذلك في الواقع إلى إزالة المزيد من الغابات.

بصمة أصغر

في القسم الخاص بتغير المناخ، تشير ريتشي إلى أن بصمتها الكربونية أصغر في المتوسط من بصمة جدتها: عندما كان أجدادها في العشرينات من العمر، كان متوسط البصمة الكربونية 11 طنًا من ثاني أكسيد الكربون سنويًا - والآن أصبحت خمسة فقط. ويتضمن الفصل الذي يتناول الغذاء والمشاكل التي تسببها الزراعة ملاحظة مثيرة مفادها أن العالم تجاوز على الأرجح، أو سوف يتجاوز قريبًا، ذروة استخدام الأراضي لأغراض الزراعة. تقول ريتشي: "كانت الحياة البرية في العالم تنتظرنا منذ آلاف السنين حتى نتوقف عن التوسع".

على الرغم من أن ريتشي تقدم توصيات لمشاكل محددة، فإنها لا تعالج ما يؤرقنا ليلًا: الحواجز المحلية والجيوسياسية، والتحيزات والمراوغات في أدمغتنا، والتي تتضافر لجعل القضايا البيئية صعبة العلاج. ينطبق هذا على قادة العالم ومديري الأعمال. بطبيعة الحال، رؤساء شركات الوقود الأحفوري الضخمة والدول النفطية سترددون في التخلي عما يجعلهم أثرياء وأقوياء.

المصدر: "غارديان"