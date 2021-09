طرد مئات العاملين الأميركيين في قطاعي الصحة والطيران: ليسوا مطعمين!

وتعتبر هذه الخطوة، الأحدث، في سلسلة من عمليّات طرد للموظّفين العاملين بقطاع الرعاية الصحية، والرافضين للتطعيم، وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وقالت نوفانت هيلث الأسبوع الماضي إنّ 375 موظّفًا غير مطعّمين، في 15 مستشفى و800 عيادة، قد تمّ تعليق عملهم، لعدم حصولهم على التطعيم. وتم إعطاء الموظّفين غير الملقّحين مهلة خمسة أيام للإمتثال لسياسة التطعيم الإلزامية.

And over that 5 day period, an additional 200 team members did, bringing rate to over 99%. Less than 1% opted not to comply. We're proud of the 35,000+ team members who chose to participate in the vaccine mandate program with patient safety at forefront. https://t.co/YVWj4ghB98