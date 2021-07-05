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باريس: إرغام المواطنين على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي يثير نقاشا في دول عدة لا يبدو منتشرا جدا حتى الآن في العالم، وغالبية البلدان التي اعتمدته حصرته بفئات معينة مثل أفراد الطواقم الصحية.

قلة هي الدول التي فرضت لزوم تلقي اللقاح لكل البالغين:

طاجيكستان: نشرت وكالة الأنباء الطاجيكستانية الرسمية مرسوما حكوميا يجبر كل المواطنين فوق سن الثامنة عشرة على تلقي اللقاح من دون أي تفاصيل أخرى أو توضيحات حول الظروف التي سينفذ فيها هذا القرار.

الفاتيكان: تلزم مذكرة صادرة في الثامن من شباط/فبراير الماضي بتلقي كل سكان أصغر دولة في العالم والموظفين الذين يعملون فيها، اللقاح. وقد تصل العقوبات إلى الصرف من الخدمة.

فرضت بعض الدول والمناطق لزوم تلقي فئات محددة اللقاح:

إيطاليا: صدر مرسوم اشتراعي في 25 أيار/مايو يلزم الأطباء وأفراد الطواقم الصحية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا وإلا منعوا من ممارسة مهامهم التي يلتقون فيها الناس. وقد رفع 300 عامل إيطالي في مجال الصحة شكوى قضائية بهذا الخصوص ومن المقرر عقد جلسة محكمة في 14 تموز/يوليو.

بريطانيا: أعلنت الحكومة في 16 حزيران/يونيو أنها ستجعل التلقيح الكامل إلزاميا لكل العاملين في دور العجزة الإنكليزية بمن فيهم الطواقم غير الطبية والصحية على غرار مصففي الشعر وخبيرات التجميل والمتطوعين الذين عليهم أن يستكملوا التلقيح بحلول تشرين الأول/اكتوبر إذا ما أرادوا الاستمرار بعملهم. ويبقى أن يقر البرلمان هذا الإجراء.

روسيا: في حين يعارض الرئيس فلاديمير بوتين إلزامية اللقاح، أمر رئيس بلدية موسكو في 16 حزيران/يونيو كل موظفي قطاع الخدمات بتلقي اللقاح. وينبغي أن يتلقى 60 % تقريبا منهم أي نحو مليوني شخص ، بحلول 15 آب/اغسطس اللقاح. ومنذ ذلك الحين حذت حذوه سلطات محلية أخرى مثل سان بطرسبرغ ومنطقتها.

كازاخستان: أمرت السلطات في الأول من تموز/يوليو بالتلقيح الإلزامي لغالبية الموظفين الذين هم على تواصل مع أشخاص آخرين. ويمنع الرافضون للقاح من التواصل مع زبائن او أشخاص آخرين.

الولايات المتحدة: أعلنت مدينة سان فرنسيسكو في 23 حزيران/يونيو أنها ستطلب من نحو 35 ألف موظف من بينهم عناصر شرطة واطفائيون تلقي اللقاح وإلا تعرضوا لإجراءات تأديبية قد تصل الى الصرف. لكن هذا الشرط لن يدخل حيز التنفيذ إلا عندما تكون وكالة الأدوية الأميركية اعتمدت اللقاحات كليا.

من جهة أخرى، صرف أكثر من 150 عاملا في أحد اكبر مستشفيات تكساس بعدما رفضوا تلقي اللقاح كما اشترطت المؤسسة. وتقدم بعض العاملين بشكوى ضد المستشفى إلا أن طلبهم رفض.

فرنسا: لم يتخذ قرار فرض التلقيح رسميا إلا أن الحكومة تعمل على مشروع قانون لإلزام العاملين في الرعاية الصحية تلقيه في حين أن 57 % من العاملين في دور العجزة و64 % ممن يعملون في المستشفيات تلقوا اللقاح. في المقابل لا تنوي فرنسا فرض إلزامية التلقيح على نطاق يشمل كل الفرنسيين على ما أكد وزير الصحة اوليفييه فيرنا.

إلزامية التلقيح غير رسمية في بعض الدول، إلا أن القيود المفروضة على غير الملقحين كبيرة بحيث تصل إلى الارغام تقريبا.

السعودية: اعلنت المملكة في 18 أيار/مايو أن التلقيح سيكون إلزاميا اعتبارا من آب/اغسطس للدخول إلى الإدارات العامة والمؤسسات الخاصة بما في ذلك المؤسسات التعليمية وأماكن الترفيه فضلا عن النقل المشترك. وحدهم الموظفون الملقحون في القطاعين الخاص والعام يمكنهم العودة إلى مكان العمل.

باكستان: منذ الأول من تموز/يوليو، منعت ولاية بلوشستان في جنوب غرب باكستان على غير الملقحين دخول المرافق العامة والمتنزهات والمراكز التجارية والنقل المشترك.

وفي مناطق أخرى في البلاد لن تدفع رواتب الموظفين الرسميين في ولاية السند الذين يرفضون اللقاح اعتبارا من تموز/يوليو فيما هددت ولاية بنجاب بقطع خدمة الهاتف عمن يرفضون اللقاح.