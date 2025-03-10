أشاد البابا فرنسيس، الذي يعاني من الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، بالطاقم الطبي الذي يعتني به على رعايتهم "الطيبة".

وليوم الأحد الرابع على التوالي، لم يكن البابا الأرجنتيني حاضراً لإعطاء بركته الأسبوعية، لكن الفاتيكان شارك النص الذي أعده الحبر الأعظم.

وقال البابا: "بينما أنا هنا، أفكر في العديد من الأشخاص الذين هم قريبون من المرضى" في إشارة إلى الطواقم الطبية، واصفاً إياهم بأنهم "يجلبون القليل من النور إلى ليل الألم".

وقال الفاتيكان يوم السبت إن البابا أظهر "استجابة جيدة" في الأيام الأخيرة لعلاجه في مستشفى جيميلي في روما.

وأضاف في بيان له: "هناك تحسن تدريجي طفيف" في حالة البابا.

وكتب فرنسيس أنه شعر بـ"رعاية مدروسة ورفق، خاصة من الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية، الذين أشكرهم من أعماق قلبي".

وأضاف: "أفكر في العديد من الأشخاص القريبين من المرضى بطرق مختلفة، الذين هم بمثابة علامة على حضور الرب".

وتابع: "نحن بحاجة إلى هذا - معجزة الرفق - التي يحتاجها من هم في محنة، وتجلب القليل من النور إلى ليل الألم".

وقال الفاتيكان إن البابا البالغ من العمر 88 عاماً صلّى صباح يوم السبت في كنيسة الجناح البابوي في مستشفى جيميلي حيث يتلقى العلاج.

ولم يُشاهد البابا في الأماكن العامة منذ دخوله المستشفى في 14 فبراير/ شباط، وهي أطول فترة يكون فيها بعيداً عن أعين الجمهور منذ أن بدأ بابويته قبل 12 عاماً.

وتم إدخال البابا فرنسيس إلى المستشفى في 14 فبراير/ شباط بعد أن عانى من صعوبات في التنفس، وعولج أولاً من التهاب الشعب الهوائية قبل تشخيص إصابته بالالتهاب الرئوي في كلتا الرئتين.

وهو معرّض بشكل خاص للالتهاب الرئوي، وهي عدوى في الرئتين يمكن أن تسببها البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات، بسبب إصابته بالتهاب الغشاء البلوري - وهو التهاب في الرئتين- عندما كان شاباً، وأجرى عملية إزالة جزئية للرئة.

ويعتقد أطباء البابا أنه من المرجح أن يواجه طريقاً طويلاً للتعافي، بسبب سنّه وتاريخه الطبي.