إيلاف من واشنطن: في لقاء تلفزيوني عبر شبكة "بي بي سي" برر الصحفي الأميركي بريان غلين سؤاله للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن سبب قدومه إلى البيت الأبيض لملاقاة الرئيس دونالد ترامب في نهاية شباط (فبراير ) الماضي، دون أن يكون مرتدياً بدلة رسمية، وقال الصحفي إنه تلقى تهديدات بالقتل من المعترضين على هذا السؤال والمدافعين عن زيلينسكي، ولا يعلم من أين أتى هؤلاء الأشخاص الذين هددوه برقم هاتفه.

وقال بريان غلين إن سؤاله لم يكن هدفه إهانة الرئيس الأوكراني أو السخرية منه، بل كان يهدف إلى إيصال رسالة مفادها أن البيت الأبيض مكان يستحق الاحترام، وترامب شخصية تستحق الاحترام، ومن ثم كان يتعين على زيلينسكي الظهور ببدلة رسمية، وأن ما يقال عن أن إيلون ماسك لا يرتدي بدلة ويظهر كثيراً في البيت الأبيض، فالأمر مختلف على حد زعم الصحفي الأميركي.

"Death threats, phone calls - I don't know how they got my number"



Brian Glenn, the man who asked President Zelensky why he doesn't wear a suit, tells #Newsnight about the public response to his question.#Newsnight pic.twitter.com/8XpJSMR0a9