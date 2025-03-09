إيلاف من لندن: أحيت المملكة المتحدة كافة، اليوم الأحد، (يوم التأمل) لإحياء ذكرى ضحايا فيروس كورونا (كوفيد-19).

ووجهت الدعوات للمواطنين البريطانيين للمشاركة في يوم التأمل في كوفيد-19 بطرق ذات مغزى بالنسبة لهم من خلال مجتمعاتهم المحلية حيث تنظيم مئات الأحداث والمساحات للتأمل لتذكر وإحياء ذكرى أولئك الذين فقدوا أرواحهم أثناء الوباء.

وتشكل الذكرى فرصة للتفكير في التضحيات المقدمة والتأثير على حياتنا اليومية والإشادة بعمل موظفي الرعاية الصحية والاجتماعية والعاملين في الخطوط الأمامية والباحثين خلال فترة غير مسبوقة.

فعاليات

ومن الفعاليات والتجمعات والاحتفالات التي انطلقت في مختلف انحاء المملكة المتحدة:

- موكب على طول جدار النصب التذكاري الوطني لكوفيد، يليه حفل ودقيقة صمت، وإلقاء الزهور من جسر لامبيث في لندن

- تقيم مؤسسة NHS Charities Together فعالية في National Memorial Arboretum في ستافوردشاير، لإحياء ذكرى الآلاف من الأشخاص الذين فقدوا حياتهم بشكل مأساوي منذ بدء الوباء، وتكريم الدور الحاسم الذي لعبته هيئة الخدمات الصحية الوطنية وقوتها العاملة ومؤسسات NHS الخيرية في دعم المرضى والمجتمعات أثناء الوباء.

- تستضيف كاتدرائية مانشستر خدمة صلاة خاصة لتكريم والتفكير في التجارب التي شعر بها المجتمع الأسود والكاريبي والأفريقي الذي واجه تحديات فريدة أثناء الوباء.

- تحتفل السلطات المحلية بهذا اليوم في جميع أنحاء البلاد. في ليفربول، ستصبح قاعة سانت جورج هي النقطة المحورية للمدينة لأنشطة اليوم، وفي شيفيلد، يتعاون مجلس المدينة مع برنامج Compassionate Sheffield، الذي تقوده المجتمعات المحلية، والممول من هيئة الخدمات الصحية الوطنية، للاحتفال باليوم وإلقاء الخطب وعرض الفيلم الوثائقي Stories from the Pandemic.

اسكوتلندا، ويلز وايرلندا الشمالية

وفي اسكتلندا، ستستضيف Covid19 Families Scotland حدثًا في الهواء الطلق في Glasgow Green والذي يتضمن عازف مزمار وجوقة ودقيقة صمت.

وفي Treorchy، جنوب ويلز، سيجتمع الثكالى من COVID-19 لتذكر أحبائهم ووضع أعلام مسماة في قلب أصفر مصنوع من الحجارة المحلية، والذي تم إنشاؤه في عام 2021 على جبل Bwlch. أصبح القلب الأصفر نصبًا تذكاريًا لجميع أولئك الذين ماتوا بسبب COVID-19 في ويلز وأعاده مجموعة الثكالى من COVID-19 إلى مجده السابق هذا العام.

وفي بلفاست، أيرلندا الشمالية، ستحتفل مجموعة Memory Stones of Love، التي أسستها أسر الثكالى أثناء الوباء، بهذا اليوم من خلال إقامة حفل موسيقي تذكاري مع الموسيقى والقصائد والقراءات، بالإضافة إلى عرض حجارتهم مع نقوش لأولئك الذين فقدناهم أثناء الوباء.

وزيرة الثقافة

وقالت وزيرة الثقافة البريطانية ليزا ناندي: لقد أثر الوباء علينا جميعًا بطرق مختلفة، حيث فقد الكثيرون أحباءهم للأسف وقدم آخرون تضحيات كبيرة في حياتهم. سيسمح يوم التأمل هذا لكوفيد-19 للناس بالمساحة والوقت للتفكير وأود أن أشجع الجميع على المشاركة بالطريقة التي يشعرون أنها مناسبة لهم.

وقالت رئيسة لجنة المملكة المتحدة لإحياء ذكرى كوفيد، البارونة مورغان أوف كوتس: من الصواب أن نأخذ الوقت كدولة لتذكر جائحة كوفيد-19، والتفكير فيما حدث، وتذكر أولئك الذين تأثرت حياتهم بعدة طرق وتكريم أولئك الذين فقدوا حياتهم بشكل مأساوي. اليوم هو فرصة للمجتمعات للتجمع معًا للتفكير وإحياء ذكرى أحبائهم.

ويعد يوم التأمل في كوفيد-19 أحد التوصيات العشر التي حددتها لجنة المملكة المتحدة لإحياء ذكرى كوفيد.

توصيات

وكانت لجنة المملكة المتحدة لإحياء ذكرى كوفيد أوصت بإقامة يوم للتأمل في أول يوم أحد من شهر مارس حيثما أمكن ذلك للتوافق - قدر الإمكان - مع بداية جائحة كوفيد-19. وأقرت بأن هذا قد يتعارض في بعض الأحيان مع أحداث وطنية مهمة أخرى، على سبيل المثال، يوم القديس ديفيد في ويلز.

ويأتي احياء الذكرى اليوم، بعد يوم التأمل في COVID-19 في العام الماضي يوم الأحد 3 مارس 2024.

ويشار ختاما، إلى أنه بعد العمل بشكل وثيق مع مجموعات الأسر المفجوعة، ومع الإدارات الحكومية الأخرى والحكومات المفوضة، تقرر أن يكون يوم التأمل في COVID-19 لعام 2025 يوم الأحد 9 مارس لضمان إمكانية الاحتفال به في جميع أنحاء المملكة المتحدة.