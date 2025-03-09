إيلاف من لندن: يشارك صحفيون بارزون من أبرز وسائل الإعلام الباكستانية جامعة وستمنستر في دورة مكثفة لمدة شهرين حول محاسبة العمليات الديمقراطية.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن برنامج الصحافة في جنوب آسيا، الذي يعمل منذ عام 2012، هو زمالة مرموقة تُقدم كجزء من منح برنامج (تشيفنينغ) في المملكة المتحدة.

ويربط البرنامج الصحفيين بمؤسسات إعلامية رائدة في المملكة المتحدة، بما في ذلك هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وصحيفة فاينانشال تايمز.

والمجموعة هذا العام تأتي من جميع أنحاء باكستان، بما في ذلك كويتا ومولتان وبيشاور وإسلام أباد وكراتشي. وسيتولى الزملاء زمالة مخصصة لمدة 8 أسابيع بعنوان "الحكم الرشيد في عالم متغير: وسائل الإعلام والسياسة والمجتمع"، بالانضمام إلى نظرائهم من بنغلاديش والهند وسريلانكا وجزر المالديف.

وقالت المفوضة البريطانية العليا، جين ماريوت، الحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية:

"الصحافة عالية الجودة تشكل جوهر محاسبة السلطة. "ستضع هذه الدورة المكثفة هؤلاء الصحفيين الموهوبين تحت الاختبار في الفصول الدراسية وفي بعض المؤسسات الإعلامية الأكثر شهرة في العالم. سيساعدهم هذا على القيام بالصحافة الاستقصائية الجريئة عند عودتهم إلى باكستان، وإنشاء شبكات دائمة، وكسر القصص التي تحتاج إلى أن تُروى."

وقال عاصم أحمد خان، الصحفي المتعدد الوسائط في شبكة سي إن إن والزميل القادم:

"أنا سعيد للغاية بأن أكون جزءًا من هذا البرنامج وأتطلع إلى تجربة تعليمية لا تصدق. هذه فرصة رائعة للتواصل مع زملائي الصحفيين، وتبادل الأفكار، واستكشاف أساليب جديدة لسرد القصص. آمل أن أكتسب رؤى جديدة، وأعزز مهاراتي الاستقصائية، وأعود بمعرفة قيمة لتطبيقها في عملي."

القضايا الكبرى

وخلال هذا البرنامج، سيستكشف الزملاء مجموعة الأساليب التي تتبناها المملكة المتحدة ومنطقة جنوب آسيا ثم يستخدمون هذه المعرفة لتوجيه المناقشات التي تعالج القضايا الكبرى التي تشكل تحديًا في هذا المجال. سيُطلب من الزملاء مناقشة السياق القائم على الأدلة للمناقشات السياسية الرئيسية، وفهم المواقف الدولية (بما في ذلك تقدير أساليب المملكة المتحدة)، وتوفير الخبرة العملية، وتشجيع الحوار حول القضايا الرئيسية.

وستنضم مجموعة هذا العام إلى ما يقرب من 70 خريجًا باكستانيًا من الزمالة، ومجتمع خريجي تشيفنينج الأوسع في باكستان والذي يبلغ عددهم حوالي 2000.

برنامج تشتيفنيغ

يشار في الختام، إلى أن برنامج الصحافة في جنوب آسيا هو زمالة تُقدم في إطار برنامج تشيفنينج في المملكة المتحدة. تقدم هذه المنحة الممولة بالكامل للمهنيين الباكستانيين في منتصف حياتهم المهنية الفرصة للحصول على درجة الماجستير لمدة عام واحد في المملكة المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم المملكة المتحدة منح الماجستير للكومنولث - لجنة المنح الدراسية للكومنولث في المملكة المتحدة. هذه منح دراسية تنافسية للغاية تمول الدراسات العليا بالكامل في المملكة المتحدة. سيتم فتح الطلبات في سبتمبر المقبل.