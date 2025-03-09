إيلاف من واشنطن: قالت شبكة "إيه بي سي" الأميركية إن أفراد وكالة الخدمة السرية أطلقوا النار على رجل كان "يلوح بسلاح ناري" بالقرب من البيت الأبيض في العاصمة واشنطن.

وأشارت الخدمة السرية في بيان لها الأحد إلى أن حالة الرجل الصحية "غير معروفة"، مضيفة أن "رجلا يحمل سلاحا ناريا بالقرب من البيت الأبيض أصيب برصاص أفراد الخدمة السرية في وقت مبكر من صباح الأحد".

ووفقا للبيان، اتصلت الخدمة السرية يوم السبت بالشرطة المحلية، التي قالت إن "فردا انتحاريا" ربما كان مسافرا إلى واشنطن من ولاية إنديانا.

Over a dozen evidence markers line 17th & G Streets, NW — a block away from the White House.

From ⁦⁦@SecretService⁩: personnel shot an apparent suicidal man during an “armed confrontation” after the man brandished a firearm. ⁦@nbcwashington⁩ pic.twitter.com/pkQK9rUnUD — Joseph Olmo (@ReporterJoseph) March 9, 2025

وقال البيان إن "أفراد الخدمة السرية عثروا على سيارة الرجل متوقفة بالقرب من شارعي 17 وF في واشنطن حوالي منتصف الليل، وكانت السيارة متوقفة بالقرب من مبنى مكتب "أيزنهاور" التنفيذي، الذي يقع بجوار البيت الأبيض".

وتابع: "لقد رأوا أيضا فردا يسير على الأقدام يطابق الوصف في مكان قريب، وعندما اقترب الضباط، لوح الفرد بسلاح ناري ووقعت مواجهة مسلحة، أطلق خلالها أفرادنا النار".

BREAKING: The US Secret Service have shot a man near the White House, Sky's US partner NBC reports https://t.co/ewout64n2G



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/uWOj9AwHKs — Sky News (@SkyNews) March 9, 2025

وذكر البيان أن الرجل نقل إلى مستشفى بالمنطقة، حيث حالته الصحية "غير معروفة". وقالت وكالة الخدمة السرية إن أفرادها لم يتعرضوا لأذى خلال المواجهة.

إين كان ترامب وإيلون ماسك؟

تسلط هذه الحادثة الضوء على المشاكل الأمنية المستمرة في واشنطن العاصمة، وخاصة في محيط المباني الحكومية المهمة مثل البيت الأبيض. وتسلط المناوشات المسلحة مع ضباط الشرطة بالقرب من المقر الرسمي للرئيس ومكان عمله الضوء على المخاطر المتزايدة التي يتعين على السلطات وأجهزة إنفاذ القانون التعامل معها.

ويقوم فريق التحقيق التابع لقسم الشؤون الداخلية في إدارة شرطة العاصمة بإجراء تحقيق في إطلاق النار.

وعقد مايكل باك، رئيس قسم الخدمة السرية الموحد، مؤتمرا صحفيا لتقديم التفاصيل الأولية حول إطلاق النار. وستتولى إدارة شرطة العاصمة واشنطن، وهي المنظمة الرئيسية المسؤولة عن إدارة قضايا استخدام القوة في مقاطعة كولومبيا، قيادة التحقيق.

ووقع إطلاق النار بعد أن أعرب إيلون ماسك ، الرئيس الجديد لوزارة كفاءة الحكومة في إدارة الرئيس دونالد ترامب، عن مخاوفه بشأن محاولة اغتيال محتملة على حياته.

هل كان دونالد ترامب هدفا؟

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يقيم في منتجعه مار إيه لاغو في فلوريدا أثناء وقوع إطلاق النار، وقيل إن الرجل الذي وُصف بأنه انتحاري سافر من إنديانا إلى مبنى الكونجرس الأمريكي يوم السبت. ونظرًا لأن نوايا المسلح لم تُكشف بعد، لم يعلق جهاز الخدمة السرية على ما إذا كان ترامب هو هدف المشتبه به.