إيلاف من واشنطن: قالت شبكة "إيه بي سي" الأميركية إن أفراد وكالة الخدمة السرية أطلقوا النار على رجل كان "يلوح بسلاح ناري" بالقرب من البيت الأبيض في العاصمة واشنطن.

وأشارت الخدمة السرية في بيان لها الأحد إلى أن حالة الرجل الصحية "غير معروفة"، مضيفة أن "رجلا يحمل سلاحا ناريا بالقرب من البيت الأبيض أصيب برصاص أفراد الخدمة السرية في وقت مبكر من صباح الأحد".

ووفقا للبيان، اتصلت الخدمة السرية يوم السبت بالشرطة المحلية، التي قالت إن "فردا انتحاريا" ربما كان مسافرا إلى واشنطن من ولاية إنديانا.

Over a dozen evidence markers line 17th & G Streets, NW — a block away from the White House.

From ⁦⁦@SecretService⁩: personnel shot an apparent suicidal man during an “armed confrontation” after the man brandished a firearm. ⁦@nbcwashington⁩ pic.twitter.com/pkQK9rUnUD