إيلاف من لندن: عندما أصدر رئيس المحكمة العليا الأميركية جون روبرتس حكمه المذهل في تموز (يوليو) الماضي بمنح دونالد ترامب الحصانة المطلقة من الملاحقة الجنائية عن أفعال رسمية، فقد وضع رؤيته لرئاسة توسعية. وكتب أن السلطة التنفيذية يجب أن تكون "قوية ونشطة"، وحرة في أداء واجباتها "بجرأة ودون خوف".

القرار الذي صدر عن المحكمة العليا الأميركية كان يفترض في الرئيس أن يكون شخصاً أقرب إلى المثالية، ولكن ما حدث أن دونالد ترامب هو أول المستفيدين من هذا القرار "الذي لا يصدق"، ففي الشهر الأول من عودته، طرد ترامب عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين؛ وتجاهل قوانين الكونجرس بقوة؛ وخرق الدستور بجرأة؛ وأطلق العنان بلا خوف لإيلون ماسك ، أغنى رجل في العالم، في حملة شرسة ضد الجميع.

وعلى الرغم من كل ذلك، فقد أشار الرئيس إلى أنه يضع هدفا آخر نصب عينيه الآن، وهو السلطة القضائية التي يرأسها روبرتس نفسه.

مقولة نابليون بونابرت التي تقود أميركا إلى المجهول

في وقت سابق من هذا الشهر، نشر ترامب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر التابع لماسك، "من ينقذ بلاده لا ينتهك أي قانون"، في إشارة إلى نابليون بونابرت. وقد أثار هذا التعليق، إلى جانب التهديدات الصريحة التي أطلقها ترامب وشعبه ضد القضاة الذين يجرؤون على الوقوف في طريقهم، تساؤلاً كان من غير الممكن تصوره في السابق: هل الرئيس على استعداد لتحدي حكم القانون نفسه؟

قالت نانسي جيرتنر، أستاذة القانون في جامعة هارفارد: "لقد رأينا العديد من الطرق التي سعى بها ترامب إلى تقويض الكونجرس، والآن يسعى إلى تقويض القضاء. هذا رئيس يستغل سلطات الدكتاتور".

لمدة 17 عامًا، وحتى تقاعدها في عام 2011، عملت جيرتنر قاضية فيدرالية في المحكمة الجزئية في ماساتشوستس. وهناك تعاملت مع تحدي المتهمين الأفراد.

وقالت "كان لدي أشخاص صدرت عليهم أحكام ولم يلتزموا بقواعد إطلاق سراحهم، بالتأكيد".

ولكن لم يحدث قط خلال ما يقرب من عقدين من الخدمة أن واجهت مسؤولاً حكومياً ينتهك سلطتها علناً. "مسؤولون حكوميون يتحدون المحكمة؟ لم يحدث ذلك قط. حرفياً، لم يحدث قط".

هذا لم يحدث أبداً في التاريخ الأميركي

والآن تراقب جيرتنر عدوانية ترامب تجاه المحاكم بقلق متزايد. وتقول: "لم يحدث شيء من هذا القبيل في التاريخ الأمريكي. كان هناك أشخاص هددوا بعدم الامتثال للقانون، وخاصة بعد الحرب الأهلية، لكن هذا هجوم مستمر على المحاكم لم نشهده من قبل".

بدأت أجراس الإنذار تدق بعد مرور أسبوع واحد فقط على ولاية ترامب الثانية في البيت الأبيض عندما فرض مكتب الإدارة والميزانية تجميدًا فوريًا للتمويل في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية.

وقد تحدى العديد من حكام الولايات الديمقراطيين هذا التوقف في التمويل، الذي تجاوز تريليون دولار في شكل منح للولايات الخمسين وحدها، ونجحوا في إقناع أحد القضاة بإصدار أمر تقييدي مؤقت يطالب باستمرار تدفق الأموال.

ولم يكن بوسع كاتب الأمر التقييدي، القاضي الرئيسي في المحكمة الفيدرالية في رود آيلاند، جون ماكونيل، أن يكون أكثر وضوحا. فقد أشار إلى أن الكونجرس، الذي يمتلك "سلطة المحفظة" بموجب النموذج الأميركي، خصص قدرا كبيرا من الأموال، وأن ترامب، بصفته سلطة تنفيذية، ليس لديه سلطة حجبها.

ووصف ماكونيل تجميد التمويل بأنه "تعسفي ومتقلب". ووجد أنه ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور وينفي "إرادة الشعب كما عبر عنها الكونجرس من خلال المخصصات".

في الأوقات العادية، كان الأمر ليكون كذلك. وكانت إدارة ترامب لتتعرض للتوبيخ على نحو ملائم لحملها على تعليق تجميد التمويل.

لا احترام لأحكام القضاء

ولكن بعد مرور أسبوع على إصدار ماكونيل لقراره، حدث أمر غريب. فقد أُبلغ برنامج تديره جامعة واشنطن، يعالج 250 ألف شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية، ويجري اختبارات على مئات الآلاف من النساء للكشف عن سرطان عنق الرحم، بأن قدراً كبيراً من المنحة التي يحصل عليها البرنامج لا يزال معلقاً.

وقد ترددت نفس القصة في العديد من الولايات. ففي كاليفورنيا، ظلت منحة فيدرالية بقيمة 500 مليون دولار لمكافحة التلوث في لوس أنجلوس مجمدة بعد أيام من صدور أمر التقييد. وما زال صندوق بقيمة 118 مليون دولار لمراقبة جودة الهواء في جميع الولايات غير متاح، وكذلك الأموال المخصصة لخطة لمساعدة المجتمعات ذات الدخل المنخفض على استخدام الطاقة الشمسية.

كان هناك نمط واضح: كانت إدارة ترامب تتجاهل التعليمات الواضحة التي أصدرها القاضي الفيدرالي. وعندما تم لفت انتباه ماكونيل، كان غاضبًا للغاية.

وبعد عشرة أيام من صدور الأمر الأول، أصدر ماكونيل أمراً ثانياً يطلب فيه من ترامب ومساعديه استعادة كل الأموال المجمدة على الفور. وذكّر ماكونيل المتهمين، مخاطباً إياهم كما قد يخاطب تلاميذ المدارس الابتدائية، بأن "الاقتراح الأساسي" هو أن "كل أوامر وأحكام المحاكم يجب الامتثال لها على الفور".

وأضاف بحدة أن "الأشخاص الذين يتخذون قرارات خاصة بشأن القانون ويرفضون الامتثال لأمر ما يخاطرون عمومًا بالتعرض للاحتقار الجنائي".

في أعقاب الأمر الصارم الثاني الذي أصدره ماكونيل، استمرت كميات كبيرة من الأموال الفيدرالية في التراكم، مما تسبب في تعطيل مستمر للبرامج الحيوية في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الأبحاث الطبية الحيوية الحاسمة حول السرطان وأمراض أخرى لا تزال متوقفة فعليًا بسبب العراقيل التي فرضها المعينون من قبل ترامب في انتهاك صارخ واضح لأمر القاضي.

مهلة نهائية لـ1.5 مليار دولار

في يوم الثلاثاء، اشتكى قاض ثانٍ من أن إدارة ترامب تجاهلت بشكل واضح أمر المحكمة الذي أصدره قبل أسبوعين تقريبًا. حدد القاضي أمير علي مهلة نهائية مدتها 48 ساعة للإفراج عن أموال بقيمة 1.5 مليار دولار كان من المفترض توزيعها من خلال وكالة المساعدات الخارجية الأمريكية، ولكن تم تجميدها في تحدٍ لكلمته.

لقد أعطى ترامب رسائل متضاربة حول نواياه في كل هذا. فقد قال إنه سيلتزم بأحكام المحكمة، وتعهد باستئناف الأحكام التي لا يتفق معها بالطريقة التقليدية.

وفي الوقت نفسه، أعرب بوضوح عن استيائه من تناقض القضاة معه. وقد تضاعف هذا الشعور مع تصريح نائب الرئيس، جيه دي فانس ، الذي صرح بشكل سيء السمعة بأن "القضاة غير مسموح لهم بالسيطرة على السلطة الشرعية للسلطة التنفيذية".

نبرات تهديد للقضاء.. هذا لم يحدث من قبل

وفي أسوأ الأحوال، أدخل الرئيس ونائبه نبرة تهديد في المحادثة. ففي تعليقاته الأخيرة من المكتب البيضاوي، حذر ترامب المحاكم فعليا من التدخل في ما زعم أنه أجندته لمكافحة الفساد.

كما أشار إلى أنه إذا استفز فسوف يستفز وزارة العدل للتحقيق مع قضاة فرديين، قائلاً إن محاولة الوقوف في طريقه ستكون "انتهاكًا خطيرًا للغاية". وتحدث كبار الجمهوريين الآخرين بشكل سلبي عن عزل القضاة الذين يحاولون كبح جماح سلوك ترامب الخارج عن القانون.

ودعا أندرو كلايد، عضو الكونجرس الجمهوري من جورجيا، إلى عزل ماكونيل نفسه على أساس أن القاضي في رود آيلاند كان "ناشطًا حزبيًا يسلح نظامنا القضائي".

إن مثل هذه التهديدات الوقحة تثير انزعاج جيرتنر. "لا شك أن الحديث عن المساءلة له تأثير ترهيبي. وهذا أمر مقلق للغاية. عندما يدلي الرئيس وأنصاره بتصريحات مثل هذه فإن ذلك يعرض القضاة لتهديدات بالعنف الجسدي".

وبعيدا عن تهديدات العنف، فإن استفزازات ترامب تشكل تحديا ربما لأهم الأسس الأساسية للديمقراطية الأميركية. ففي عام 1803، أصدر رئيس المحكمة العليا آنذاك، جون مارشال، حكما اعتبر حاسما لنجاح التجربة الأميركية.

وقد أكد القرار الذي أصدرته المحكمة العليا في قضية ماربيري ضد ماديسون أن المحاكم هي المحكم النهائي للقانون لأنها وحدها التي تمتلك سلطة إعلان عدم دستورية القوانين التي يسنها الكونجرس. وبالنسبة لجيفري توبين، المحلل القانوني في شبكة سي إن إن ومؤلف كتاب جديد بعنوان "العفو: سياسة الرحمة الرئاسية"، فإن هذا الحكم كان أهم قرار تتخذه المحكمة العليا على الإطلاق.

"لقد أرسى هذا القانون القاعدة الأساسية التي تنص على أن للمحاكم الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بما هو دستوري وما هو غير دستوري، وما تستطيع الحكومة أن تفعله وما لا تستطيع. وهو مبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية الأميركية، ولهذا السبب فإن هذه القضية تلقى صدى عميقا".

وأضاف توبين: "إذا تحدى ترامب الحكم النهائي للمحاكم، فمن شأن ذلك أن يزعزع التفاهمات التي تعود إلى قرون مضت".

من يقف في وجه الرئيس الاستبدادي؟

قد لا يكون جون روبرتس الشخص المناسب للوقوف كحصن منيع ضد رئيس استبدادي يسعى إلى السلطة المطلقة. ففي نهاية المطاف، كان هو الذي أصدر قرار الحصانة شبه المطلقة التي يتمتع بها ترامب، مع استحضاره الحماسي للسلطة التنفيذية "النشطة والحيوية".

كانت سونيا سوتومايور، إحدى القضاة الثلاثة ذوي الميول الليبرالية في المحكمة الحالية، شديدة الانتقاد لقرار منح ترامب الحصانة الكاملة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال التي قام بها في مهامه الرسمية.

وفي رأي مخالف ، قالت إن هذا "أمر لا يمكن الدفاع عنه على الإطلاق"، لأنه يرفع الرئيس إلى مرتبة "ملك فوق القانون".

ولم يأت ما فعله روبرتس من فراغ. فقد اكتسب خبرة كبيرة في المحاماة من خلال مشاركته الحماسية في ثورة ريغان في ثمانينيات القرن العشرين، وهي حقبة أخرى اتسمت بخفض التمويل الجذري وحرائق السياسات الليبرالية.

في وزارة العدل، ثم في البيت الأبيض في عهد رونالد ريجان، كان روبرتس يضغط باستمرار من أجل توسيع السلطة الرئاسية على حساب فروع الحكومة الأخرى ــ بما في ذلك المحكمة العليا التي يترأسها الآن.

وكشفت وثائق صدرت في عام 2005 ، وهو العام الذي أصبح فيه رئيساً للمحكمة العليا، أنه كان يؤيد تجريد المحكمة العليا من اختصاصها فيما يتصل بمجالات أساسية من الحياة العامة مثل الإجهاض، وإلغاء الفصل العنصري في الحافلات، والصلاة في المدارس العامة.

والآن، بعد مرور عشرين عاماً على جلوسه على كرسي المحكمة العليا، لم يعد روبرتس يدعو إلى فرض قيود على مدة تولي القضاة لمهامهم أو تجريد هيئة المحكمة من سلطاتها. ولكن محكمته تبنت بشكل متزايد ما يعرف بـ "نظرية السلطة التنفيذية الموحدة" ، والتي من شأنها أن تمنح الرؤساء سلطات واسعة لإدارة الوكالات الفيدرالية كما يرونه مناسباً، بعيداً عن مضايقات الرقابة الرئاسية واستقلال الخدمة المدنية.

لن يتم منحه تصريحاً مجانياً تماماً

إن تمسك أغلبية القضاة في هذه المناسبة باستفزازات ترامب، ومن بينهم روبرتس وباريت، يشير بشكل مبدئي إلى أنه على الأقل في الوقت الحالي لن يُمنح الرئيس تصريحًا مجانيًا تمامًا من أعلى محكمة في البلاد.

ولكن شراسة المعارضة للحكم من جانب المتشددين الأربعة، صمويل أليتو، وتوماس، وجورسوتش، وكافانو، تظهر أنهم لم يستسلموا بأي حال من الأحوال ــ وهم على بعد صوت واحد فقط من الحصول على ما يريدون.

وقال أليتو، الذي كتب المعارضة، إنه "صُعق" بقرار الأغلبية، الذي وصفه بأنه "عمل من أعمال الغطرسة القضائية" و"تعظيم الذات" للسلطات القضائية.

إن حكم المساعدات الخارجية يشير إلى المزيد من الصراعات في المستقبل ــ بين القضاة، وحتى بين القضاة اليمينيين، وبين المحكمة وترامب. وربما يكون تحديد الكيفية التي ستؤثر بها هذه القضية على وجه التحديد هو الاختبار النهائي لعصرنا.

ولن تتضح النتيجة إلا عندما تصل القضايا الكبرى إلى المحكمة. فحتى الآن، أدت سحابة الغبار الهائلة التي أثارها ترامب إلى ما لا يقل عن 104 طعون قانونية، وفقًا لتتبع Just Security ، مع تقديم المزيد كل يوم. ولن يصل سوى عدد قليل من هذه القضايا إلى مكاتب القضاة.

بأي حق يفكر في الغاء حق الجنسية للمولود في أميركا؟

إن أحد أبرز المرشحين للنظر في إحالة الأمر التنفيذي إلى المحكمة العليا هو الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في اليوم الأول من ولايته الرئاسية الثانية، في 20 كانون الثاني (يناير) 2025. وفي هذا الأمر، امتلك الجرأة لمحاولة إلغاء حقوق المواطنة للأطفال المولودين في أميركا المنصوص عليها في التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة.

لقد استنكر الخبراء القانونيون والقضاة الذين نظروا في الطعون على محاولة ترامب دفن حق المواطنة بالولادة هذا الإجراء باعتباره غير دستوري بشكل صارخ. وإذا وصلت القضية إلى المحكمة العليا، كما يعتقد معظم المراقبين، فمن غير المعقول أن تقف أغلبية القضاة إلى جانب الرئيس في الموافقة على مثل هذا التجاهل الصارخ للدستور نفسه.

ولكن بعد ذلك، حدثت أشياء أغرب.

وعلق القاضي السابق جيرتنر قائلا: "إن حق المواطنة بالولادة منصوص عليه في الدستور ــ ومن غير المتصور بالنسبة لي أن تتفق المحكمة مع ترامب في هذا الشأن. ولكن يتعين علي أن أقول إن قرار الحصانة في تموز (يوليو) الماضي كان أيضا غير متصور بالنسبة لي".

هل من الممكن أن تستوعب المحكمة العليا، حارسة الشعلة القضائية، طاغية في طور التكوين وتمنحه ـ على الأقل إلى حد ما ـ سلطات موسعة إلى حد كبير؟ والحقيقة أن طرح هذا السؤال الآن في الدوائر القضائية يؤكد في حد ذاته على خطورة اللحظة.

بالنسبة لتوبين، فإن هذا أحد الأسئلة الكبرى التي لم تتم الإجابة عليها بعد في عهد ترامب الثاني. وقال: "هذه محكمة تحترم بشكل واضح تأكيدات السلطة التنفيذية على سلطتها. ولكن أين يكمن حد هذا الاحترام، ما زلنا لا نعرف".

أميركا تعيش لحظة حرجة

ولعل هذا مؤشر على الحالة الحرجة التي تعيشها الديمقراطية الأميركية الآن، حيث يصاب قاض فيدرالي سابق يتمتع بخبرة 17 عاما في القضاء بالعجز عن الكلام عندما سئل عما سيحدث إذا تحدى ترامب المحكمة العليا.

كانت القاضية جيرتنر هي القاضية التي أصابها الصمم. كانت تناقش مع صحيفة الغارديان كيف يمكن أن تندلع أزمة دستورية شاملة.

ولكن المحكمة العليا، التي وجدت نفسها في مأزق، ردت باستدعاء هيئة المارشالات الأميركية. وهي الذراع التنفيذية للقضاء، والمخولة باتخاذ الإجراءات في حالات ازدراء المحكمة.

قالت جيرتنر: "ليس لدي أي جملة بعد ذلك. لا أعرف أي جملة ستأتي بعد ذلك. ليس لدي أي فكرة".

إن الصمت المذهل لجيرتنر يسلط الضوء على ما يمكن اعتباره ضعفاً، بل وحتى عيباً، في النظام الحكومي الأميركي. وهو ما كان واضحاً حتى للآباء المؤسسين.

أثار ألكسندر هاملتون هذه القضية عندما كتب مقالته الرائدة عام 1788 حول النظام القضائي الناشئ في الصحيفة الفيدرالية رقم 78 .

ولقد لاحظ هاملتون أن "السلطة القضائية، بسبب ضعفها الطبيعي، معرضة باستمرار لخطر الخضوع والهيمنة وربما الإذلال من جانب الرئيس والكونجرس. وأضاف أن "السلطة القضائية هي بلا أدنى شك الأضعف بين الإدارات الثلاث للسلطة".

ولم يكن هاملتون الشخص الوحيد الذي لاحظ الافتقار الأساسي للقضاء إلى القوة نتيجة لأي آلية إنفاذ مستقلة لدعم أحكامه. ومن المؤسف أن نائب الرئيس، جيه دي فانس ، أدرك هذه الحقيقة أيضًا.

في عام 2021، كان فانس، يتنبأ بانتخاب ترامب لفترة رئاسية ثانية. وخلال ظهوره في إحدى حلقات البودكاست، استحضر رؤية ترامب وهو يعود إلى السلطة، ويطرد "كل موظف مدني في الدولة الإدارية" ويستبدلهم "بشعبنا" - وهو السيناريو الذي بدا خياليا قبل ثلاث سنوات ولكنه واقعي للغاية اليوم.

"إن المحكمة العليا تعتمد على افتراض عالمي مفاده أنها صاحبة الكلمة الأخيرة في كل ما يتصل بالدستور، وأن الرئيس سوف يحترم هذه الأحكام دائماً. وما يجعل هذه اللحظة بالغة الخطورة هو أن لا أحد يعرف على وجه اليقين ما قد يحدث إذا لم يفعل الرئيس ذلك، وبمعى أدق لا أحد يعلم ماذا سيحدث إذا لم يحترم ترامب أحكام المحكمة العليا".

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أعدت "إيلاف" هذا التقرير من صحيفة "الغارديان" البريطانية

https://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2025/mar/09/trump-assault-rule-of-law