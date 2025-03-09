إيلاف من لندن: اعتقلت شرطة العاصمة البريطانية الرجل الذي كان تسلق برج إليزابيث وهو برج ساعة بيغ بن، في قصر وستمنستر "مبنى البرلمان" في وسط لندن.

ووصل الرجل حافي القدمين إلى حافة على ارتفاع عدة أمتار من البرج ورفض المغادرة. وكان تم استدعاء خدمات الطوارئ في الساعة 07:24 بتوقيت غرينتش يوم السبت بعد ورود تقارير عنه.

وصعدت أطقم الطوارئ في رافعة للتفاوض معه، ونزل في النهاية في رافعة كرز عندما دقت ساعة بيغ بن منتصف الليل، بعد أكثر من 16 ساعة.

وقالت شرطة وستمنستر إن الرجل تم القبض عليه بمجرد وصوله إلى الأرض. وأضافت: "لقد كان هذا حادثًا مطولًا بسبب تفاصيل مكان وجود الرجل والحاجة إلى ضمان سلامة ضباطنا والفرد والجمهور الأوسع".

واضافت: "لقد عملنا مع وكالات أخرى بما في ذلك لواء إطفاء لندن ونشرنا ضباطًا متخصصين لإنهاء هذا الحادث في أسرع وقت ممكن مع تقليل المخاطر على الحياة".

علاج

وبعد الاعتقال، نُقل الرجل إلى مستشفى سانت توماس لتلقي العلاج. وقد تم تصويره على البرج بقدمين مقطوعتين.

وقالت شرطة العاصمة إن مجموعة صغيرة من المحتجين حضروا المستشفى صباح الأحد أيضًا. وقالت الشرطة: "لقد طُردوا بعد أن تسببوا في اضطراب في المكان".

وأضافت: "تم القبض على أحد أفراد المجموعة، وهو رجل يبلغ من العمر 26 عامًا، للاشتباه في اعتدائه على عامل طوارئ بعد إصابة ممرضة في محاولة للوصول إلى الشخص المحتجز".

وأدى الحادث الذي وقع على برج إليزابيث إلى إغلاق جسر وستمنستر، أحد مخارج محطة مترو أنفاق وستمنستر وشارع بريدج. كما تم إلغاء جولات في مبنى البرلمان ردًا على ذلك.

وقال متحدث باسم البرلمان: "هذا الحادث قيد المراجعة وسيتم تعلم الدروس منه".

وكان تم رفع ثلاثة أفراد طوارئ إلى ارتفاع عدة أمتار على منصة سلم جوي لرجال الإطفاء في حوالي الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش، حيث استخدم أحد الأشخاص مكبر صوت للتحدث إلى الرجل على الحافة. واستمرت المفاوضات طوال اليوم وحتى الليل.

وفي مقطع فيديو نُشر على موقع إنستغرام مساء السبت، يمكن سماع المتظاهر وهو يخبر المفاوضين أنه سينزل بشروطه الخاصة.

وسمع الرجل وهو يقول: "إذا اقتربتم مني فإنكم تعرضونني للخطر وسأصعد إلى أعلى".

وأظهرت الصور التي التقطت طوال اليوم الرجل جالسًا على الحافة حاملاً العلم ولف وشاح الكوفية الفلسطينية التقليدية حول الأعمال الحجرية المزخرفة على البرج.

وسُمع هتافات "فلسطين حرة" و"أنت بطل" من مجموعة صغيرة من المؤيدين الذين كانوا محاصرين خلف طوق الشرطة عند جسر فيكتوريا.

شروط للاحتجاج

وقال مكتب شرطة العاصمة إن الضباط فرضوا شرطًا على نشاط الاحتجاج بالقرب من ساحة البرلمان لمنع الاضطرابات الخطيرة.

وهذا يعني أن المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أُمروا بالانتقال إلى شارع قريب.

ورد الناشط الذي تم إنزاله من البرج باستخدام سلم سيارة إطفاء، على هتافات عدد من الداعمين لفلسطين، بالتلويح بعلم فلسطين الذي كان معه.

وأضاف "نشطاء فلسطين، الذين يفعلون ما يجب على الحكومة القيام به مثل إيقاف بيع الأسلحة إلى دولة الإرهاب إسرائيل، يتم سجنهم".

وقال الناشط عبر إنستغرام، "إن الديمقراطية ماتت، وتم حبسها والمحتجون السلميون، وناشطو المناخ يحصلون على أحكام بالسجن تصل إلى 45 عامًا".