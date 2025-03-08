إيلاف من لندن: استدعت الشرطة في لندن حراس قصر وستمنستر اليوم (السبت) بعد أن تسلق متظاهر مؤيد للفلسطينيين المبنى الذي يقع فيه برج إليزابيث الذي يضم ساعة بيج بين في مبنى البرلمان.

وفي المنشورات الصادرة عن الحادث التي انتشرت بمواقع التواصل، يظهر الرجل الحافي القدمين وهو يقف على بعض الحواف في أعلى البرج .

وقال المتحدث باسم شرطة العاصمة البريطانية (سكوتلاند يارد): "في الساعة 07:24 صباحا، تم استدعاء قوات الأمن لرجل تسلق البرج في مجلس النواب. ووصلت القوات إلى مكان الحادث، إلى جانب فرقة الإطفاء وخدمة إسعاف لندن".

كما أغلقت الشرطة الشارع "للسماح لخدمات الطوارئ بالتعامل مع الحادث". وانتشرت فرق من تشيلسي وسوهو وأحياء أخرى في مراكز الإطفاء، استعدادا للوصول إلى مكان الحادث إذا لزم الأمر.

وكان المتظاهر ينشر مقاطع فيديو على إنستغرام من وجهة نظره على البرج بينما كان رجال الطوارئ في رافعة على النزول.

وسمع صوت سيدة تخاطب الرجل قائلة: "في مرحلة ما، عليك النزول، إلى متى تعتقد أنك ستبقى هناك، إلى متى تعتقد أنك قادر على البقاء هناك؟" ثم يصبح صوتها بالكاد مسموعًا حيث يبدو أنها تقول "كانت رسالتك هي قول "فلسطين حرة"" قبل أن تشجعه على النزول.

بقعة حمراء

وقالت تقارير إنه يمكن رؤية بقعة حمراء كبيرة تبدو وكأنها دم على جانب البرج حول أقدام المتظاهر.

وأكدت الشرطة أن شارع بريدج، الذي يقع في الطرف الشمالي لجسر وستمنستر، قد تم إغلاقه للسماح لخدمات الطوارئ بالتعامل مع الحادث.

وقال متحدث باسم لواء إطفاء لندن (LFB) إن أطقمًا من محطات الإطفاء في لامبيث وتشيلسي وسوهو وإزلنجتون قد تم نشرها. واصطف ما لا يقل عن تسع مركبات لخدمات الطوارئ في الشارع في وسط لندن بينما كان الحشود ينظرون من وراء طوق الشرطة.

غزة ليست للبيع

يأتي الاحتجاج في وستمنستر في الوقت الذي قالت فيه (مجموعة فلسطين أكشن) إنها رشت عبارة "غزة ليست للبيع" على ملعب دونالد ترامب للغولف في تيرنبيري في اسكتلندا.

وشاركت المجموعة صورة للتخريب صباح يوم السبت، وكتبت على X: "بينما يحاول ترامب التعامل مع غزة كممتلكاته الخاصة، يجب أن يعرف أن ممتلكاته الخاصة في متناول اليد".

ويأتي احتجاج تيرنبيري بعد أن زعم ​​الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة "ستستولي على قطاع غزة وسنقوم بعمل جيد معه أيضًا".