أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع حركة حماس بشأن الرهائن المحتجزين في غزة.

ولطالما تجنبت واشنطن حتى اللحظة أي تعامل مباشر مع حركة حماس، إذ تتبنى الولايات المتحدة نهجاً راسخاً يحول دون التواصل المباشر مع جماعات تصنّفها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.

وأعلنت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي، أن واشنطن تشاورت مع إسرائيل قبل إجراء المحادثات.

وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري لأول مرة بأنباء المحادثات، موضحاً أن الجانبين يناقشان إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين إلى جانب اتفاق أوسع يهدف إلى وضع حد للحرب.

وقالت ليفيت: "عندما نتحدث عن المفاوضات التي تشيرون إليها، أود التأكيد أولاً على أن المبعوث الخاص الذي يشارك في تلك المفاوضات يمتلك الصلاحية الكاملة".

وأشارت إلى أن عمل المبعوث الخاص للرهائن، آدم بوهلر، يُعد "جهداً صادقاً لتحقيق ما هو في مصلحة الشعب الأمريكي".

وكانت حركة حماس قد سلّمت إسرائيل 29 رهينة إسرائيلية بينهم أربعة متوفين، منذ بدء الهدنة، مقابل إطلاق سراح أكثر من 1100 سجين فلسطيني.

وفي عملية التبادل الأخيرة التي جرت الشهر الماضي، سلّمت الحركة ستة رهائن لإسرائيل، في حين تراجعت الأخيرة عن الإفراج عن 602 من السجناء الفلسطينيين بينهم 50 محكوماً عليهم بالسجن المؤبد.

وعلّل نتنياهو التراجع عن قرار الإفراج عن الدفعة السابعة من السجناء الفلسطينيين "لحين التزام حماس بضمان إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليون المتبقين دون طقوس مهينة" بحسب رئاسة الوزراء الإسرائيلية.