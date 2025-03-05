إيلاف من القاهرة: أعلن مصدر في حركة "حماس" عن محادثات مباشرة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول صفقة شاملة تنهي الحرب.

وقال المصدر في تصريحات لـ"العربي الجديد": "أجرينا محادثات استطلاعية قبل أسبوعين مع المبعوث الأميركي بوهلر".

وأضاف: "المحادثات كانت تتعلق بإطلاق سراح أسرى يحملون الجنسية الأمريكية، الأسرى الذين جرى الحديث عنهم جميعهم عسكريون وعددهم لا يقل عن 4".

وتابع: "المحادثات مع بوهلر جاءت بعد طلب أميركي بتقديم بادرة حسن نية".

وختم قائلا: "المحادثات مع بوهلر لم تتطرق لمسائل أخرى، حماس طرحت الحديث حول صفقة شاملة لوقف الحرب".

الرئيس الأميركي يتحرك بسرعة البرق في كافة الملفات سواء الأميركية الداخلية، أو الخارجية الدولية، وفي كافة تحركاته بدا ترامب حاسماً صادماً، محطماً لكافة القواعد الكلاسيكية المعتادة.

هذا وأفادت وكالة "أكسيوس" الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تجري مفاوضات مباشرة غير علنية مع حركة "حماس" حول إطلاق سراح الأسرى الأميركيين والتوصل إلى اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار.

جهود الإدارة الأميركية تركز على إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة وتحقيق هدنة طويلة الأمد بين الحركة الفلسطينية وإسرائيل. ومع ذلك، لم تصل الولايات المتحدة وحركة حماس إلى أي اتفاق حتى الآن.

