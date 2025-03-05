إيلاف من واشنطن: بعد ساعات من انتشار تسريبات تقول إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتفاوض مباشرة مع حماس "سراً" هو وفريقه، أتت أنباء أخرى مساء الأربعاء، تؤكد أنه يطالبهم بتسليم جميع رهائن إسرائيل، وإلا فالجحيم في انتظارهم، وطلب من قادة حماس مغادرة القطاع.

ترامب قال عبر موقع Truth Social وX/Twitter مساء الأربعاء، مخاطبا حماس: "أطلقوا سراح جميع الرهائن الآن، وليس لاحقًا، وأعيدوا على الفور جميع جثث الأشخاص الذين قتلتموهم، وإلا فإن الأمر انتهى بالنسبة لكم " .

"شالوم حماس تعني مرحباً ووداعاً - يمكنك الاختيار"، هذا ما جاء في منشوره. وتابع قائلا "الناس المرضى والمشوهون فقط هم من يحتفظون بالجثث، وأنت مريض ومشوه!"

وحذر ترامب قائلا "هذا هو التحذير الأخير! بالنسبة للقيادة، الآن هو الوقت المناسب لمغادرة غزة، بينما لا تزال لديكم الفرصة".

"أطلقوا سراح الرهائن الآن، وإلا فسوف تدفعون الثمن في الجحيم لاحقًا، لن يكون هناك أي عضو في حماس في مأمن، أنا أرسل لإسرائيل كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة، ولن يكون أي عضو في حماس آمنًا إذا لم تفعلوا كما أقول"، في إشارة إلى رغبة ترامب في دعم إسرائيل في المزيد من العمليات العسكرية إذا لم تفرج حماس عن جميع الرهائن. وتابع :"لقد التقيت للتو برهائن دمرتم حياتهم."

وتحدث إلى أهالي غزة قائلاً :"وأيضا، إلى شعب غزة: مستقبل جميل ينتظرهم، ولكن ليس إذا احتجزتم رهائن. إذا فعلتم ذلك، فأنتم ميتون! اتخذوا قرارا ذكيا".