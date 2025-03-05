إيلاف من لندن: اتهمت محكمة بريطانية، طالب دكتوراة صيني بتخدير واغتصاب 10 نساء في لندن والصين بين عامي 2019 و2023.

واستمعت محكمة لندن الجنائية الداخلية، يوم الأربعاء، إلى أن طالب الدكتوراة تشينهاو زو، 28 عامًا، صور بعض الهجمات واحتفظ بصندوق جوائز به متعلقات نسائية.

وأدان المحلفون في المحكمة الطالب الصيني بارتكاب 11 تهمة اغتصاب ضد 10 نساء، بما في ذلك اثنتان تم التعرف عليهما وثماني نساء أخريات لم يتم تعقبهن بعد.

تهم تلصص

كما أدين طالب الهندسة الميكانيكية بثلاث تهم تتعلق بالتلصص، و10 تهم بحيازة صورة إباحية متطرفة، وتهمة واحدة بالحبس غير المشروع، وثلاث تهم بحيازة عقار خاضع للرقابة بقصد ارتكاب جريمة جنسية، وهو عقار البيوتانديول.

وتمت تبرئته من تهمتين أخريين بحيازة صورة إباحية متطرفة وتهمة واحدة بحيازة عقار إكستاسي بقصد ارتكاب جريمة جنسية.

ولم تتوصل هيئة المحلفين إلى أحكام بشأن أربع تهم تتعلق بحيازة المخدرات بقصد ارتكاب جريمة جنسية.

لم يُظهر تشينهاو زو - الذي انتقل لأول مرة إلى بلفاست في عام 2017 لدراسة الهندسة الميكانيكية في جامعة كوينز قبل الانتقال إلى لندن في عام 2019 - أي رد فعل واضح أثناء قراءة الأحكام في المحكمة.

وخلال المحكمة، أبلغت المدعية العامة كاثرين فارلي، المحلفين أثناء المحاكمة أن زو "يبدو كشاب ذكي وساحر" ولكنه "أيضًا مفترس جنسي دائم؛ متلصص ومغتصب".

وقد استمعت المحكمة إلى أن زو، الذي استخدم أيضًا اسم باخو على الإنترنت، أصبح صديقًا لزملائه الطلاب الصينيين على تطبيق WeChat وتطبيقات المواعدة، قبل دعوتهم لتناول المشروبات وتعاطي المخدرات في شقته في لندن أو في مكان غير معروف في الصين.

تصوير الهجمات سرا

واستمعت هيئة المحلفين إلى كيفية قيامه بتصوير هجماته سراً باستخدام جهاز محمول وكاميرات مخفية، وعرضت أدلة تم العثور عليها على بطاقات SD في مسكنه تثبت أنه اغتصب نساء فاقدي الوعي في لندن والصين.

وشكرت المدعية العامة الكبيرة في هيئة الادعاء العام سايرا بايك النساء "القويات والشجاعات بشكل لا يصدق" اللاتي تقدمن للإبلاغ عن جرائمه "الشنيعة".

وقالت: "زو مغتصب متسلسل وخطير على النساء". واضافت: "في بعض الحالات، لم نتمكن من تحديد هوية ضحايا زو. وبدون معرفة هوية هؤلاء النساء، لم نتمكن من دعمهن خلال فترة زمنية مؤلمة للغاية.

وخلصت إلى القول: "لقد كنا دائمًا عازمين على السعي لتحقيق العدالة لكل من الضحايا المجهولين والضحايا المعروفين في هذه القضية".