إيلاف من لندن: حشد رئيس الوزراء العمالي السير كير ستارمر "كل الأسلحة" للرد على هجمات الملياردير الأميركي إيلون ماسك الذي اتهم ستارمر بـ "التواطؤ في اغتصاب بريطانيا" خلال فترة ولايته كمدير للادعاء العام لفشله في معالجة عصابات التحرش الجنسي.

ووسط تواصل هجمات إيلون ماسك، انتقد السير كير ستارمر من جهته، أولئك الذين "ينشرون الأكاذيب" عبر الإنترنت حول فضيحة عصابات التحرش، قائلاً إن هؤلاء الأشخاص "غير مهتمين بالضحايا". جاء ذلك بعد أن كشف رئيس الوزراء عن خطته لإصلاح هيئة الخدمات الصحية الوطنية وخفض قوائم الانتظار.

وتساءل الملياردير الأميركي في تغريداته على X عما إذا كان على الولايات المتحدة "تحرير شعب بريطانيا من حكومته الاستبدادية".

ونشر قطب التكنولوجيا استطلاعا للرأي حول مستقبل بريطانيا على منصة "X" التي يملكها، بعد أن انقلب على زعيم حزب الإصلاح نايجل فاراج الذي نأى بنفسه عن دعم ماسك لتومي روبنسون.

ساحرة وشريرة

وصف السيد ماسك وزيرة الحماية البريطانية جيس فيليبس بأنها "ساحرة شريرة" و"مدافعة عن الاغتصاب والإبادة الجماعية" وقال إنه يجب وضعها في السجن.

وفي رده قال السير كير ستارمر: "أعتقد أن معظم الناس مهتمون بما سيحدث لهيئة الخدمات الصحية الوطنية بصراحة أكثر مما يحدث على تويتر".

ولكنه أضاف: "إن الاستغلال الجنسي للأطفال أمر مقزز للغاية، ولعدة سنوات، خُذل العديد من الضحايا تمامًا بسبب الأفكار المنحرفة حول العلاقات المجتمعية. "لم يتم الاستماع إليهم، ولم يتم الاستماع إليهم".

وفي إشارة خاصة إلى التعليقات التي أدلي بها بشأن وزيرة الحماية، قال ستارمر: "أولئك الذين ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضللة على نطاق واسع قدر الإمكان لا يهتمون بالضحايا".

واضاف: "أولئك الذين يهاجمون جيس فيليبس، التي أفتخر بأن أسميها زميلة وصديقة، لا يحمون الضحايا. لقد فعلت جيس فيليبس أكثر بألف مرة مما حلموا به على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بحماية ضحايا الاعتداء الجنسي".

وقال ستارمر: "أنا مستعد لوصف هذا الأمر بما هو عليه... إثارة الترهيب والتهديد بالعنف، على أمل أن تعمل وسائل الإعلام على تضخيمه".

جدالات تجاوزت الخط

وأضاف بأن الجدالات عبر الإنترنت "تجاوزت الخط"، مما أدى إلى تهديدات ضد أعضاء البرلمان، بما في ذلك وزيرة الحماية جيس فيليبس.

وواصل السير كير اتهام حزب المحافظين "بالقفز على عربة" لجذب الانتباه، قائلاً إن النواب المحافظين "يضخمون ما يقوله اليمين المتطرف" بشأن الاعتداء الجنسي على الأطفال بعد فشلهم في التصرف "لمدة 14 عامًا طويلة".

عاصفة التحرش

وكان اشتعل الجدل حول عصابات التحرش هذا الأسبوع بعد أن ورد أن وزيرة الحماية جيس فيليبس رفضت طلب مجلس بلدي مدينة أولدهام بإجراء تحقيق تقوده الحكومة في الاستغلال الجنسي التاريخي للأطفال في المدينة، لصالح تحقيق بقيادة محلية.

اتخذ القرار في أكتوبر، ولكن تم الإبلاغ عنه لأول مرة بواسطة GB News في 1 يناير.

ووصف السير كير الاستغلال الجنسي للأطفال بأنه "مقزز تمامًا"، ودافع عن سجله في منصبه كمدعي عام، قائلاً إنه تعامل مع القضية "بشكل مباشر".

وقال للصحفيين: "لقد غيرت النظام لأنني استطعت أن أرى بعض الأشياء التي كانت تسير بشكل خاطئ".

بينما كان مديرًا للنيابة العامة، قدم السير كير مدعيًا خاصًا لإساءة معاملة الأطفال والاستغلال الجنسي للإشراف على الإدانات؛ وقال السير كير إنه أعاد فتح القضايا، وأقام أول محاكمة لعصابة "استدراج الآسيويين" في روشدايل، ودعا إلى الإبلاغ الإلزامي عن الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وقال السير كير: "عندما تركت منصبي، كان لدينا أعلى عدد من قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال التي تمت مقاضاتها على الإطلاق".

وقال: "لقد عانى الضحايا هنا من إساءة معاملة مروعة، ثم لم يتم الاستماع إليهم".

وقال إن فيليبس "فعلت ألف مرة أكثر" لحماية ضحايا الاعتداء الجنسي على الأطفال مما يمكن لأولئك الذين هاجموها أن "يحلموا به".