على الرغم من تفاوض خدمات الطوارئ معه لساعات عديدة، تمسك رجل تسلق برج إليزابيث الذي يضم ساعة بيغ بن الشهيرة حاملاً علم فلسطين بموقفه.

وشق الرجل حافي القدمين طريقه إلى حافة أعلى برج قصر وستمنستر صباح السبت، على ارتفاع عدة أمتار.

وقالت شرطة متروبوليتان، إن الضباط تم استدعاؤهم إلى البرج في الساعة السابعة صباحا بتوقيت غرينتش، وقد أدى الحادث إلى إغلاق جسر وستمنستر وإلغاء جولات البرلمان.

والرجل صور عملية التسلق، وقال إن ذلك كان احتجاجاً على "قمع الشرطة وعنف الدولة".

PA Media تسلق الرجل برج إليزابيث، الذي يضم ساعة بيغ بن، صباح يوم السبت

PA Media تتواجد خدمات الطوارئ في قصر وستمنستر حيث تسلق رجل برج إليزابيث الذي يضم ساعة بيغ بن

واصطفت تسع مركبات لخدمات الطوارئ على طول شارع بريدج ستريت في وسط لندن، بينما تجمع حشد خلف الطوق الذي وضعته الشرطة حول المنطقة.

وعند الساعة العاشرة بتوقيت غرينيتش، قرر ثلاثة من أفراد الطوارئ الصعود على رافعة تابعة لرجال الإطفاء، واستخدم أحد العناصر مكبّر صوت للتحدث إلى الرجل على حافة البرج.

وبدأت الحادثة عندما دخل الرجل إلى منطقة البرلمان، وصعد بعض الدرجات ثم تجاوز السياج بسرعة وتسلق برج إليزابيث.

وبعد مرور الوقت، قرر الرجل خلع حذاءه ليتمكن من التسلق إلى منطقة أعلى، لكنه أصيب في قدمه، وظهرت بقع من الدماء على الحجارة في البرج.

بعد دقائق من إصابته، سألت الشرطة المتواجدة في الأسفل الرجل حول ما إن كان يستطيع النزول بأمان. فرد قائلاً: "أنا بأمان".

وظهر الرجل في الصور التي التقطت له طوال اليوم جالساً على الحافة، وقد لف العلم الفلسطيني والكوفية حول الحجارة المزخرفة في البرج.

PA Media تجمعت الحشود خلف الطوق الذي وضعته الشرطة لمشاهدة الحادث

PA Media تم رفع عمال خدمات الطوارئ على رافعة تابعة لرجال الإطفاء للتحدث إلى الرجل

وتم إغلاق شارع بريدج ستريت، الذي يقع في الطرف الشمالي لجسر وستمنستر، للسماح لخدمات الطوارئ بالتعامل مع الحادث، إلى جانب جسر وستمنستر.

كما تم إغلاق أحد مخارج محطة مترو أنفاق وستمنستر أيضاً، لكن لم يسبب ذلك أي عطل في خدمات مترو الأنفاق، إذ كان بإمكان الركاب استخدام مخارج أخرى.

كما تمّ أيضاً إلغاء جولات في مبنى البرلمان حيث تنتشر خدمات الطوارئ للتعامل مع الحادث.

وقال المتحدث باسم البرلمان، إن "البرلمان يأخذ الأمن على محمل الجد للغاية"، ورفض التعليق حول تفاصيل التدابير الأمنية المتخذة أو التخفيف منها.

وأضاف المتحدث باسم البرلمان إنه "نتيجة لهذا الحادث، كان من المؤسف إلغاء جولات في مبنى البرلمان اليوم".

Reuters كان السياح يراقبون أحد أكثر المناطق ازدحاماً في لندن في فترة ما بعد الظهر المشمسة من يوم السبت

Reuters تم نشر جميع فرق الإطفاء والإسعاف والشرطة في قصر وستمنستر

وقال متحدث باسم جهاز الإطفاء في لندن، إن أطقم الإطفاء من محطات الإطفاء في لامبيث وتشيلسي وسوهو وإيسلينجتون استجابت للحادث إلى جانب الشرطة.

وأرسل إسعاف لندن طاقم إسعاف وضابط استجابة للحوادث وأعضاء من فريق الاستجابة للمناطق الخطرة إلى مكان الحادث.