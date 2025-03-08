إيلاف من القدس: من المتوقع أن يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو محادثات حول مستقبل غزة وخيارات الخروج الطوعي للفلسطينيين من القطاع بمساعدة إسرائيل. ومن المتوقع أن يصادق المجلس الوزاري الأمني ​​المصغر على توسيع خيار الخروج الطوعي للفلسطينيين من غزة إلى دول ثالثة.

ومن المتوقع أن يصادق المجلس الوزاري الأمني ​​المصغر الإسرائيلي ، الذي سيعقد اجتماعا يوم الأحد، على توسيع خيار الخروج الطوعي للفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول ثالثة من خلال هيئة سينشئها وزير الدفاع يسرائيل كاتس.

ويأتي قرار إنشاء هذه السلطة في أعقاب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول ضرورة السماح للفلسطينيين بمغادرة غزة إلى دول ثالثة.

وأوضح مسؤول إسرائيلي: "ستكون السلطة خاضعة للقانون الدولي".

وستضم الهيئة ممثلين عن عدة وزارات إسرائيلية بما في ذلك وزارة العدل، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة المواصلات، ووزارة الشؤون الاستراتيجية، بالإضافة إلى ممثلين عن جيش الدفاع الإسرائيلي، ومنسق أنشطة الحكومة في المناطق، وجهاز الأمن العام، ومجلس الأمن القومي، وشرطة إسرائيل.

وبالإضافة إلى ذلك، ستتمكن الهيئة من تنسيق عملياتها مع المنظمات الدولية وغيرها من الأطراف ذات الصلة.

ماذا سيحدث لسكان غزة؟

حتى الآن، سمحت إسرائيل للفلسطينيين بمغادرة قطاع غزة إلى دول ثالثة لتلقي العلاج الطبي، لأسباب إنسانية. والهدف الحالي هو تمكين الفلسطينيين من المغادرة بأعداد أكبر بكثير.

وقد أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، في 17 شباط (فبراير) أنه ينوي إنشاء هيئة للمغادرة الطوعية للفلسطينيين من غزة، وأن الموافقة الرسمية التي سيمنحها مجلس الوزراء ستسمح بتوسيع الحركة الطوعية للفلسطينيين من غزة.

وبحسب الاقتراح الذي سيعرض على الوزراء، فإن السلطة "ستسهل الحركة الخاضعة للمراقبة للفلسطينيين داخل إسرائيل لخروجهم إلى دول ثالثة، وتوفير الأمن والمرافقة لتنقلاتهم، وتؤسس طريق سفر محدد ونقاط تفتيش للمشاة على معابر حدود غزة، وتنشئ البنية التحتية للسماح بالمرور البري والبحري والجوي إلى دول المقصد".

وتستعد إسرائيل لتسهيل حركة الخروج الطوعية للفلسطينيين من غزة إلى دولة ثالثة عبر ميناء أشدود ومطار رامون.

ويزعم البعض أنه بمجرد إتاحة هذا الخيار، "سيغادر آلاف الفلسطينيين غزة كل يوم". وفقاً لتقرير "جيروزاليم بوست"، وقال الوزير بتسلئيل سموتريتش إن "الولايات المتحدة تعمل بشكل مكثف للعثور على دول ثالثة توافق على استقبال الفلسطينيين عقب خروجهم من غزة".