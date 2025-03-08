إيلاف من لندن: أُعلن عن تعيين هارييت هارمان كمبعوثة خاصة جديدة للمملكة المتحدة لشؤون المرأة والفتيات. ويؤكد هذا التعيين على التزام المملكة المتحدة المستمر بتمكين النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.

وقال بيان نشره موقع وزارة الخارجية البريطانية إن الدور الجديد سيساعد في دعم المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم والمساعدة في تحقيق النمو الاقتصادي العالمي كجزء من خطة الحكومة البريطانية للتغيير.

واضاف: في اليوم العالمي للمرأة 2025، تعمل هذه الحكومة على تسريع العمل لتغيير حياة النساء. وتستند هذه الخطة إلى أسس خطتنا للتغيير حتى يتمتع هذا البلد باقتصاد قوي.

إن خلق الفرص للنساء العاملات يمر عبر المعالم البارزة لهذه الحكومة: من كسر الحواجز أمام الفرص التي أعاقت النساء، وجعل شوارعنا أكثر أمانًا، إلى إعادة بناء خدماتنا العامة وتحقيق النمو الذي يمكن الشعور به في كل جزء من البلاد.

إن الحكومة تدعم الاستقرار في الخارج للمساعدة في تحقيق هذه المعالم البارزة. في دورها كمبعوثة، ستنسق هارييت هارمان الجهود في جميع أنحاء العالم لضمان تمكين النساء والفتيات وحماية حقوقهن، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق، والوصول إلى التعليم، والحرية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتابع البيان: طوال حياتها المهنية، كانت هارييت هارمان مدافعة صريحة عن النساء والفتيات، بما في ذلك في قضايا مثل التمثيل السياسي للمرأة، وحقوق الأمومة، ومعالجة العنف ضد النساء والفتيات.

وفي دورها السابق كمحامية عامة، قادت هارييت حملة ناجحة داخل الحكومة لجعل معالجة العنف المنزلي أولوية. وقد أدت الحملة إلى تقديم قانون جديد - قانون جرائم العنف المنزلي وضحاياه - لضمان ملاحقات أكثر فعالية للعنف المنزلي وشبكة جديدة من 60 محكمة متخصصة في العنف المنزلي.

وزير الخارجية

وقال وزير الخارجية ديفيد لامي: يسعدني تعيين هارييت هارمان كمبعوثة خاصة جديدة للمملكة المتحدة للنساء والفتيات.

واضاف: إن تسريع العمل على تحقيق المساواة للنساء والفتيات أمر حيوي لتحقيق النمو الاقتصادي العالمي الذي نحتاجه، وعالم أكثر أمانًا وأمنا.

وقال لامي: لقد أمضت هارييت حياتها المهنية في الدفاع عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. إن سجل إنجازاتها والتزامها الشخصي يجعلها مدافعة هائلة عن حقوق وتمكين النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.

اسطورة

ومن جهتها، قالت وزيرة التنمية الدولية البارونة تشابمان: هارييت هارمان هي أسطورة في مجال حقوق المرأة ويُنظر إليها بحق باعتبارها رائدة ومصدر إلهام للنساء في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أنا. أنا مسرورة بتعيينها مبعوثة خاصة، وأتطلع إلى العمل معها على حماية الحقوق التي اكتسبتها بشق الأنفس وخلق المزيد من الفرص للنساء.

هارمان تتكلم

وقالت المبعوثة الخاصة للنساء والفتيات هارييت هارمان: على مدى العقود الماضية، قطعنا خطوات هائلة نحو إنهاء عدم المساواة بين النساء. لكن المهمة لم تنته بعد. لا تزال النساء والفتيات غير متساويات، ولا تزال العديد منهن يواجهن القمع والعنف والتمييز.

واضافت إنه لشرف عظيم أن يتم تعييني مبعوثة خاصة للمملكة المتحدة للنساء والفتيات وأتطلع إلى قيادة هذا العمل المهم.

وخلصت المبعوثة الخاصة إلى القول: ستلعب المملكة المتحدة، بالتعاون مع النساء في جميع أنحاء العالم، دورًا رئيسيًا في الدفاع عن حقوق جميع النساء والفتيات في وقت حرج.