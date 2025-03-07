إيلاف من لندن: في إطار فتح شراكة جديدة، يزور اليابان حاليا وزيرا الخارجية و الأعمال لحضور شراكة اقتصادية 2+2، وهي طريقة استراتيجية جديدة للبلدين لتنسيق السياسة الاقتصادية الدولية.

وتفتح الشراكة الجديدة بين المملكة المتحدة واليابان المجال لمزيد من النمو للأعمال التجارية البريطانية - مما يعزز العلاقة بقيمة 27 مليار جنيه إسترليني سنويًا ويدفع خطة الحكومة للتغيير إلى الأمام.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية على موقعها إن قرار اليابان بالدخول في حوار اقتصادي 2+2 مع المملكة المتحدة، وهو الحوار الذي تجريه اليابان حاليًا مع الولايات المتحدة فقط، يوضح أن اليابان وغيرها من الاقتصادات العالمية الكبرى تنظر إلى المملكة المتحدة كشريك مهم لدفع النمو المستدام والأمن على المدى الطويل.

مشاريع دفاعية

وأضافت إن المشاريع الصناعية الدفاعية المشتركة بين المملكة المتحدة واليابان تعمل على دفع الوظائف في جميع أنحاء المملكة المتحدة مع توفير قدرات دفاعية جديدة وحماية المصالح الأمنية البريطانية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأشارت إلى أن تحقيق ذلك يتم من خلال برامج مثل GCAP (برنامج القتال الجوي العالمي)، وهو برنامج الطائرات المقاتلة المستقبلية المشترك بين المملكة المتحدة واليابان وإيطاليا. يوظف البرنامج حاليًا أكثر من 3500 شخص، بما في ذلك المهندسين والمبرمجين، في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ويقوم العمال البريطانيون ببناء طائرات نفاثة من شأنها حماية المصالح الأمنية البريطانية والتجارة الدولية، مع تعزيز الوظائف في المملكة المتحدة.

ويشجع إن برنامج 2+2 سيشجع الفرص المستقبلية للتعاون في مجال النمو والدفاع. وسوف يرى وزير الخارجية التأثير الذي تحدثه هذه البرامج بشكل مباشر خلال زيارة إلى وزارة الدفاع اليابانية والاجتماعات مع الشركات البريطانية المشاركة بنشاط في GCAP.

كلام وزير الخارجية

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: تعزز الحكومة النمو في المملكة المتحدة من خلال رفع علاقاتنا مع الاقتصادات الكبرى مثل اليابان إلى آفاق جديدة. إنه لأمر رائع أن نصل إلى طوكيو مع وفد تجاري حيث نبدأ أول حوار اقتصادي من نوعه.

وأضاف: لم تكن مصالح المملكة المتحدة واليابان أكثر تقاربًا من أي وقت مضى. من فهمنا المشترك لعدم قابلية تجزئة الأمن في منطقة أوروبا الأطلسية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، إلى رغبتنا في النمو معًا بشكل أكبر مع اغتنام الفرص التي توفرها التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي.

وختم الوزير لامي قائلا: من خلال العمل بشكل أوثق مع اليابان، سنمنح الشركات البريطانية المزيد من الأعمال، ونضع الأموال في جيوب الناس، ونساعد في تنفيذ خطتنا للتغيير.