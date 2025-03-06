إيلاف من لندن: على هامش زيارة وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار للمملكة المتحدة، عززت بريطانيا والهند علاقاتهما التجارية بقيمة 41 مليار جنيه إسترليني.

ورحبت بريطانيا بافتتاح قنصليتين هنديتين جديدتين في بلفاست ومانشستر هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم المزيد من الاستثمارات الهندية الإقليمية في المملكة المتحدة وتنفيذ خطة الحكومة للتغيير.

يأتي ذلك في الوقت الذي ترحب فيه المملكة المتحدة بصفقات الاستثمار الهندية التي تزيد قيمتها عن 100 مليون جنيه إسترليني والتي تخلق فرص العمل وتعزز النمو وتساعد العمال من خلال وضع المزيد من المال في جيوبهم.

قبل افتتاح القنصليات، التقي وزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور إس جايشانكار مع وزير الخارجية ديفيد لامي في تشيفنينغ هاوس.

وفي تشيفنينغ، عمل وزراء الخارجية على دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المملكة المتحدة والهند إلى الأمام. وسيركز هذا على تعزيز النمو الاقتصادي المتبادل، والابتكار التكنولوجي، والتعاون في مواجهة التحديات العالمية بما في ذلك تغير المناخ. كما سيناقشون الحرب الروسية الجارية في أوكرانيا والشرق الأوسط والشؤون العالمية الأخرى.

كلام لامي

وقال وزير الخارجية ديفيد لامي: كانت إحدى زياراتي الأولى كوزير للخارجية إلى الهند لأن تعميق شراكتنا من أجل نمونا وأمننا المشتركين يشكل جزءًا أساسيًا من خطة التغيير التي تتبناها هذه الحكومة.

وأضاف إنني والدكتور جايشانكار نعمل على تعزيز علاقاتنا التجارية التي تبلغ 41 مليار جنيه إسترليني مع الهند، بعد إعادة إطلاق المحادثات التجارية في دلهي. إن الحد الأدنى لطموحاتنا، وليس سقفها، هو الذي سيفيد اقتصادنا.

وقال إن افتتاح قنصليتين هنديتين جديدتين في بلفاست ومانشستر يوضح الروابط المتنامية بين شعبينا وكيف نعمل معًا لتحقيق النمو ليس فقط في لندن، بل وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة. إن هذا التوسع في الوجود الدبلوماسي للهند من شأنه أن يعزز علاقاتنا التجارية ويدعم المجتمع الهندي القيم في المملكة المتحدة.

أمن التكنولوجيا

وناقش الوزراء مبادرة أمن التكنولوجيا، التي أطلقت خلال زيارة وزير الخارجية إلى دلهي في يوليو 2024. وسيتطرقون إلى الفرص المتاحة للمواطنين في كلا البلدين والتي ستأتي من التعاون الوثيق في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والاتصالات والمعادن الحيوية.

وتشمل الفرص رعاية صحية أكثر فعالية وبأسعار معقولة وسلاسل توريد أكثر مرونة، فضلاً عن المزيد من الابتكار والاستثمار وخلق فرص العمل.