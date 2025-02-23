إيلاف من لندن: دعا رئيس الوزراء البريطاني، الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الوقوف إلى جانب أوكرانيا بضمانات أمنية، محذراً من أن اتفاق السلام السيء سيكون "كارثة للجميع".

ومن المقرر أن يلتقي السير كير ستارمر بالرئيس الأميركي لإجراء محادثات في واشنطن العاصمة الأسبوع المقبل وسط علاقات هشة بين أميركا وأوروبا بعد أن شن ترمب هجوماً لفظياً على الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

ووصف ترمب زعيم أوكرانيا بأنه "دكتاتور" يوم الأربعاء، وقال في وقت لاحق إن السير كير والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اللذين سيزوران البيت الأبيض في الأيام المقبلة، "لم يفعلا أي شيء" لإنهاء الحرب.

وقال السير كير إن السلام الجيد "لا يمكن تحقيقه إلا من خلال القوة" ويجب أن يكون لأوكرانيا "صوت في المفاوضات حول مستقبلها". وحذر من أن "اتفاق السلام الذي لا يمنع بوتين من الهجوم مرة أخرى سيكون كارثة للجميع".

وفي مقال كتبه في صحيفة "ذا صن" اليوم الأحد، قال إن كييف تحتاج إلى ضمانات أمنية قوية "حتى يستمر السلام" ويجب أن تكون أميركا "جزءًا من هذه الضمانات".

وقد يعني هذا توفير الدفاع الجوي ووعد بأن الولايات المتحدة ستهب لمساعدة دولة عضو في حلف شمال الأطلسي إذا هاجمتها روسيا، حسبما ذكرت الصحيفة.

وحتى الآن، كانت المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب تجري بين الوفود الأميركية والروسية في المملكة العربية السعودية، والتي لم تشمل الأوكرانيين.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي "إن أي مفاوضات بشأن أوكرانيا لا يمكن أن تتم بدون أوكرانيا. نريد جميعًا أن تنتهي المعارك، لكن السلام غير الآمن يخاطر بمزيد من الحرب".

ذكرى الغزو

وتحل الذكرى السنوية الثالثة للغزو الروسي الكامل لأوكرانيا يوم الاثنين. وقال وزير الخارجية ديفيد لامي إنه سيكشف النقاب عن عقوبات جديدة "لشد البراغي" على روسيا يوم الاثنين لتتزامن مع الذكرى السنوية.

وقال السير كير أيضًا إن المملكة المتحدة يجب أن تزيد من إنفاقها الدفاعي وتلعب دورًا أكبر في حلف شمال الأطلسي. وأضاف بأنه منفتح على أن تلعب القوات البريطانية دورًا في أي قوة أوروبية في أوكرانيا بعد اتفاق السلام. وقال: "هذا ليس شيئًا أقوله باستخفاف".

وقد دعم السير كير، إلى جانب حلفاء أوروبيين آخرين وأحزاب معارضة في المملكة المتحدة، السيد زيلينسكي باعتباره "زعيمًا منتخبًا ديمقراطيًا".

كما حذرت واشنطن من أن أوروبا يجب أن تتحمل المزيد من تكاليف أمنها.

ومن المتوقع أن يستخدم السير كير رحلته القادمة إلى الولايات المتحدة لتأكيد الجدول الزمني لزيادة الإنفاق الدفاعي في المملكة المتحدة من 2.3٪ إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في محاولة لتخفيف التوترات.

يأتي ذلك وسط ضغوط من رؤساء الدفاع ومنتقدي المعارضة بما في ذلك زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك، الذي كتب إلى رئيس الوزراء يوم السبت يطالبه بوضع خطة لتحقيق الهدف.