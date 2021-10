باريس: تهدد أزمة كوفيد بإصابة بعض المرضى بما يُسمى "كوفيد الطويل" الذي تبقى أعراضه ظاهرة لأشهر، وعلى الرغم من أن الأطباء يعرفون المزيد عنه اليوم ما زال الغموض يحيط بطبيعته الحقيقية.

قالت الطبيبة السويسرية ميسم نعمة خلال مؤتمر نظمه معهد باستور في نهاية أيلول/سبتمبر، "يجب إجراء مزيد من الأبحاث على مرض كوفيد طويل الأمد والمرضى المصابين به".

مثل عدة باحثين آخرين في جميع أنحاء العالم، تعمل الطبيبة على إعطاء تعريف أفضل لمرض كوفيد الطويل الذي يتمثل في استمرار الأعراض لدى مريض أصيب قبل أشهر بالفيروس المسبب لكوفيد-19.

إثر بداية الأزمة الصحية في العام 2020، أفاد الكثير من المرضى أنهم ما زالوا يعانون بعد فترة طويلة من إصابتهم بالمرض من أعراض مثل التعب وصعوبة التنفس وفقدان حاسة الشم بشكل دائم ...

Features of #LongCovid in over 270,000 people: 42% had at least 1 residual symptom at 3-6 months compared with 30% of influenza patientshttps://t.co/X9CxA50wgc @PLOSMedicine pic.twitter.com/RqKkPJtCc9